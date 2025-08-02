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健康網》看「這影片」會變笨？醫：決策、專注力退化

2025/08/02 10:56

近期有關短影音對大腦與身心的影響研究相當多，其中有研究指出，短影音恐影響專注與決策能力，若察覺成癮建議慢慢改正。（圖取自shutterstock）

近期有關短影音對大腦與身心的影響研究相當多，其中有研究指出，短影音恐影響專注與決策能力，若察覺成癮建議慢慢改正。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在「TikTok」（抖音）面世以及不少社群平台推出短影音功能後，你是否經常觀看，總覺得時間過得很快呢？近年各界熱烈討論的，是短影音如何影響人們的心智，特別是青少年。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，長期觀看短影音，會讓大腦難以處理深度資訊，進而影響批判性思維和決策能力；同時負責專注、規劃和衝動控制的前額葉，經過短影音過度刺激，會讓這些功能逐漸弱化。若要解決自己的短影音成癮，可建立「數位斷捨離」習慣，並且有其他方式自救。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文分享，認為，短影音的設計本質上是為了吸引注意力，透過快速、碎片化的內容和即時的多巴胺獎勵機制，讓使用者不斷地滑動、觀看，最終形成一種「強迫性行為」。這種行為模式不僅影響專注力，還可能削弱大腦的自控能力和邏輯思維。

為什麼短影音會「綁架」大腦？黃軒說明該研究分析有3原因：

1.多巴胺陷阱：短影音的快速滿足感讓大腦習慣於即時的快樂，導致對需要長期投入的活動（如學習、工作）失去興趣。

2.碎片化資訊：短影音的內容通常簡短且膚淺，長期觀看會讓大腦難以處理深度資訊，進而影響批判性思維和決策能力。

3.前額葉的退化：前額葉負責專注、規劃和衝動控制，但短影音的過度刺激會讓這些功能逐漸弱化。

想要知道自己是否成癮，透過這三大面向：「時間失控、心理依賴、生活影響」是非常實用的自我檢測工具。如果你發現自己符合多項描述，特別是已經影響到日常生活，那麼可能需要採取行動來改善。

如何「解救」你的大腦？研究提供了幾個實用的策略，以下是補充與強調的部分：

1.建立「數位斷捨離」習慣：除了限制短影音的使用時間，也可以嘗試設定「無手機時段」，例如用餐時、睡前一小時等。

2.替代性活動：用其他有益身心的活動（如運動、閱讀、冥想）來取代滑短影音的時間，幫助大腦重新適應長時間的專注。

3.尋求支持：如果發現自己難以控制，可以尋求家人、朋友的支持，甚至考慮諮詢心理專業人士。

黃軒提醒，短影音成癮不僅影響個人的專注力和執行力，還可能對整體生活品質造成長期的負面影響。尤其對於青少年來說，他們的大腦尚未完全發育，更容易受到短影音的影響，導致學習能力下降、情緒不穩定等問題。

然黃軒也直言，短影音本身並不是壞事，關鍵在於如何使用。如果能夠適度地享受短影音的娛樂功能，同時保持對大腦健康的警覺，就能避免成癮帶來的負面影響。現在就開始檢視自己的使用習慣，設定合理的使用時間，並嘗試每天進行至少一項需要深度專注的活動。你的大腦會感謝你的努力！

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