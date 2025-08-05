健康網》排尿卡卡恐是攝護腺肥大 醫：5症狀應及早治療

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提醒，對許多50歲以上的男性來說，攝護腺肥大幾乎是無可避免的生理變化，不僅影響排尿，更干擾睡眠與生活品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕半夜頻尿、尿不乾淨、老是跑廁所卻又解不出來──這些看似「小毛病」，可能其實是攝護腺肥大的警訊！恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提醒，對許多50歲以上的男性來說，攝護腺肥大幾乎是無可避免的生理變化，不僅影響排尿，更干擾睡眠與生活品質。如有尿流變細、排尿費力、解不乾淨、夜尿頻繁、急尿感等症狀，應及早就醫。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文表示，不想讓攝護腺跟著年紀一起慢慢變大，應提早做足準備，緩解頻尿、夜尿、殘尿的出現。他提到，攝護腺是一種跟男性泌尿生殖系統有關的器官，主要功能有：

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1.維持精蟲的活動力與生存環境。

2.引導精液射出的力度與方向。

3.調節排尿的功能。

陳鈺昕說明，男性在青春期後攝護腺會維持一定的大小，直到40-45歲之後在體內多種荷爾蒙的刺激下，會讓攝護腺組織漸漸增生、出現攝護腺肥大的症狀。根據目前醫學研究，攝護腺肥大的原因主要跟年齡和荷爾蒙調控有關，不良的生活習慣（飲食／抽菸／喝酒）、肥胖、三高、糖尿病等，都是造成體內荷爾蒙紊亂的元兇之一。

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕說明，攝護腺肥大的原因主要跟年齡和荷爾蒙調控有關，不良的生活習慣、肥胖、三高、糖尿病等，都是造成體內荷爾蒙紊亂的元兇之一；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

陳鈺昕表示規律性生活對攝護腺有3個好處:

1.促進血液循環：性興奮時會增加血流量，將氧氣與營養素送到攝護腺組織，促進新陳代謝。

2.排空攝護腺液：射精有助於排出攝護腺液，有助於清除攝護腺內的廢物與細菌，降低發炎與結石風險。

3.降低發炎風險：有助減少發炎物質堆積、減少攝護腺慢性發炎機會，若身體已出現不適則建議暫時禁慾。

陳鈺昕說，攝護腺肥大本身並不會影響性功能，但身體與心理上的不適可能會產生交互影響、降低行房意願，因此別想著吃南瓜籽、鋸棕櫚、補充鋅……就會痊癒，保健品僅能輔助、無法代替治療。一旦出現下列症狀，建議立刻找專業泌尿科協助，以免延誤治療:

●尿流變細

●排尿費力

●解不乾淨

●夜尿頻繁

●急尿感

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