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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》冷藏、加熱都關鍵！ 即食雞胸肉這樣吃最安全

2025/08/01 18:46

楊炳輝提醒，在開封時應特別留意產品外觀與氣味，若出現異味、變色、滲液或膨包情形，應避免食用。（圖取自freepik）

楊炳輝提醒，在開封時應特別留意產品外觀與氣味，若出現異味、變色、滲液或膨包情形，應避免食用。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕即食雞胸肉因其低脂高蛋白的特性，加上食用方便，成為許多消費者日常飲食中的熱門選擇。然而，這類冷藏包裝食品在保存與處理上仍需謹慎，才能確保食用安全。為此，食品藥物管理署（下稱食藥署）特別邀請財團法人食品工業發展研究所楊炳輝副所長，分享即食雞胸肉的選購與保存要點。

開封後盡速食用

即食雞胸肉在生產後，通常會以真空包裝或氣調包裝（Modified Atmosphere Packaging, MAP）方式冷藏保存，以延長產品的新鮮度與保存期限。冷藏溫度應維持在0°C至7°C之間，才能有效抑制多數細菌的生長。然而，消費者在購買、運送及家庭保存過程中，若未持續維持低溫，仍可能導致細菌孳生。尤其在開封後，更應儘速食用，避免長時間暴露於室溫，以降低微生物污染風險。

加熱降低中毒風險

楊炳輝提醒，真空包裝並不等同於無菌。此類包裝僅能抽除空氣、減少氧氣濃度，藉此延緩好氧菌的繁殖，但對厭氧菌如肉毒桿菌等則無抑制作用。若製程中滅菌不完全，或包裝環境受到污染，這類致病菌可能在缺氧環境中繁殖並產生毒素。因此，強烈建議加熱至中心溫度75°C以上，以確保致病菌被有效殺滅，降低食品中毒風險。

此外，在開封時應特別留意產品外觀與氣味，若出現異味、變色、滲液或膨包情形，應避免食用。開封後如未能立即食用，應密封冷藏，並於24小時內食用完畢，以維持產品品質與安全性。

選擇小包裝或單包裝產品

在選購即食雞胸肉時，楊炳輝建議，優先選擇信譽良好、檢驗制度完善的品牌或商家，其製程與品質管控通常較為嚴謹，食品安全相對有保障。另外，產品外包裝應完整無破損，並清楚標示有效日期、保存方式與食用建議。如發現包裝有脹氣、滲漏、異味等情形，應避免購買，以防產品已遭污染或變質。若無法一次食用完畢，則可選擇小包裝或單包裝產品，不僅方便分次食用，也能減少開封後保存不當的風險。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1037期

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