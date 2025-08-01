健康網》補水不只是潤喉！ 學者：「抓時機、喝對水」助代謝控血糖

營養學者洪泰雄指出，除了喝對水，時機也很重要，他建議三餐飯前喝一杯水，有助於減緩血糖上升。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「喝水也有學問？你喝的是健康水，還是只是濕潤喉嚨？」，營養學者洪泰雄於臉書粉專指出，喝水的品質與時機，會直接影響代謝、消化、血壓、電解質平衡與腎臟健康，每天至少要喝2000cc的水。但重點不是亂喝，而是要喝「有礦物質的好水」。除了喝對水，時機也很重要，他建議三餐飯前喝一杯水，有助於減緩血糖上升。

洪泰雄提到，含礦物質的水，有人體每天都需要的微量礦物質，例如：鉀、鈉、鎂、鈣。這些電解質對人體非常重要，能幫助我們維持體液與血壓平衡、穩定神經與肌肉的運作、支持心臟健康、預防抽筋與偏頭痛、促進骨骼與細胞代謝。

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相反地，如果每天只喝「純水」，例如逆滲透水或蒸餾水，雖然乾淨無雜質，但長期下來可能會稀釋體內電解質，造成頭暈乏力，甚至影響骨密度與心臟功能，對長輩或慢性病患者尤其不利。

洪泰雄表示，除了「喝對水」，喝水的「時機」也很重要。洪泰雄建議，三餐飯前先喝一杯水（約200-300cc），不但可以喚醒消化系統，也能提早感覺飽足、避免暴飲暴食、減緩血糖上升。

洪泰雄補充，水是每天最常攝取卻最容易忽略的營養來源，別等口渴才喝水，也不要讓自己長期只喝沒有營養的死水。選擇天然含鉀、鈉、鎂、鈣的礦泉水、山泉水、弱鹼性水，才是真正養身體、保健康的方式。

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