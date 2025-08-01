恐怖！男童看影片學洗包皮 龜頭血腫變黑險壞死

朱朗軒醫師指傳統環切手術是根據每個患者不同龜頭尺寸的環切器，套上包皮後以雷射刀，或手術刀切除後再縫合傷口。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名12歲少年，疑因包皮清潔不當，經常反覆感染，相當困擾，上個月放暑假，在家上網學清潔包皮影片；沒想到還沒學到怎麼洗包皮，就因包皮口較小、把包皮往上推後回不來，如同被橡皮圈綁住龜頭，龜頭血腫變黑，「一個頭兩個大」，疼痛不已，卡了3天無法解套而就醫，醫師緊急處理後，並為他進行包皮切除手術，恢復良好，幸運未造成進一步傷害。

部立台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，看到少年龜頭血腫，經徒手強壓龜頭，讓血液回流，血腫消炎逐漸解除，未影響生殖功能；後續為少年進行包皮槍切除包皮手術，5分鐘局部麻醉手術，解決他長期包皮清潔不當反覆感染困擾。

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朱朗軒說，統計接受割包皮手術患者，有8成是國高中青少年，大多因為包皮清潔不當造成反覆發炎，或是有包莖導致勃起困難的問題，割包皮治療從過去手術刀或雷射刀進行環切手術，耗時約40分鐘。現在可藉由包皮槍，將包皮上槍後只要約30秒，能同時割除包皮與釘上止血針止血，全程只要5分鐘，不過該手術須自費。

如果包皮反覆發炎治療未改善、或清洗困難經常反覆發炎、包皮開口太小、勃起時包皮推不下來，可能有包莖問題導致性行為障礙，建議就醫檢查，評估是否割包皮。

朱朗軒提醒，割包皮患者在術後要保持傷口乾燥、避免激烈運動與性行為，如有出血不止、嚴重腫脹、發炎等情況，應立即就醫。

朱郎軒醫師指出，透過包皮槍，將包皮上槍後能同時割除包皮與釘上止血針止血，傷口整齊也無須縫合。（記者蔡淑媛攝）

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