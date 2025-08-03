健康網》6類植物油PK 「這款」台灣味帶茶香、耐熱抗氧化

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，選擇油品時，應考量料理方式、健康需求、油質穩定度，如酪梨油耐熱又護心；亞麻仁油營養高卻不耐熱；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人注重健康，使用油品也越來越講究。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，選擇油品時，應考量料理方式、健康需求、油質穩定度，以常見6款植物油來說，初榨橄欖油與亞麻仁油營養價值高，但不耐高溫；酪梨油適合大火快炒又護心；葵花、芥花油價格優惠，不宜高溫久煮；椰子油耐熱無問題，但易致膽固醇提高；尤其特別的是，富有台灣味的苦茶油具有淡淡茶香，不僅更耐高溫，抗氧化力也強。

選擇好油3重點

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文表示，油品百百種，挑選時往往令人眼花撩亂。簡單來說，要熱炒、煎素排、炸豆腐，就選「耐熱的油」；要拌沙拉、淋湯頭，就選「不耐熱但營養豐富的油」；只要掌握發煙點、脂肪酸結構、抗氧化成分3重點，便能選對料理油。

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6植物油品比一比

至於常見6種植物油，邱筱宸則提出以下說明介紹：

●橄欖油：初榨橄欖油（Extra Virgin）多酚含量高，營養最好，但發煙點不高，適合涼拌、淋青菜。精製橄欖油風味溫和、比較耐熱，適合日常快炒。值得注意的是，《新英格蘭醫學期刊》非常著名的地中海飲食研究指出，橄欖油攝取多，心血管疾病風險明顯降低。

●苦茶油：可說是台灣之光，油酸含量高，跟橄欖油很像，不過更耐高溫、抗氧化力強，還有淡淡的茶香味，很適合拿來炒菜、煎豆腐。

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，苦茶油可說是台灣之光，油酸含量高，耐高溫、抗氧化力強，還有淡淡茶香味，很適合拿來炒菜、煎豆腐；示意圖。（圖取自freepik）

●酪梨油：堪稱耐熱小天后，發煙點超高，適合大火快炒，煎東西也不怕油煙。單元不飽和脂肪酸比例高，對心臟也加分。

●葵花油、芥花油：多數是精製油，優點是價格實惠，適合日常炒菜，但不建議高溫久煮或重複加熱。有些版本經過加工處理，記得選「高油酸」版本較穩定。

●亞麻仁油：含植物性Omega-3，有助抗發炎、保護心血管保護，但須注意加熱會破壞營養，還可能產生有害物質，因此建議涼拌使用；平日冷藏保存為佳。

●椰子油：飽和脂肪比例高，耐熱沒問題，但長期過量食用可能提高膽固醇。若本身有高血脂、家族心血管病史，建議多注意。它對心血管的影響還有爭議，需依個人情況選擇。

日常料理3推薦

邱筱宸說，需要注意的是，無論用什麼油，都不要反覆加熱，炒完記得降溫保存，也要避免用油爆煙太久。平日料理可依以下原則搭配油品，營養更加乘：

1.涼拌或低溫加熱：初榨橄欖油、亞麻仁油、胡麻油。

2.中溫炒菜：精製橄欖油、苦茶油、芥花油。

3.高溫煎或快炒：酪梨油、苦茶油。

邱筱宸提醒，油是每天都會用到的食材，雖然只是小小一匙，卻牽動著我們的心血管甚至發炎狀態。與其問「哪一種油最健康？」不如問：「今天的煮法該選哪一種油？」讓健康從選對油開始。

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