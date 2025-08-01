掉髮是洗髮精的錯？ 醫曝5大落髮迷思

台灣皮膚科醫學會破解五大掉髮迷思，提醒民眾，落髮不是單一疾病，而是一種可能與免疫、內分泌、感染或藥物副作用相關的身體警訊。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕8月第1個週六是「世界落髮日」，台灣皮膚科醫學會今（1日）舉行記者會，破解五大掉髮迷思，並提醒民眾：落髮不是單一疾病，而是一種可能與免疫、內分泌、感染或藥物副作用相關的身體警訊。若未經診斷就亂用洗髮精、補品，甚至貿然植髮，不僅無效，還可能造成毛囊壞死、頭皮疤痕擴大，後悔莫及。

台北榮總皮膚部主任陳志強提醒，不少民眾深信錯誤觀念，反而延誤治療時機。他點出五大常見迷思，包括：「年紀大了掉髮是正常的」、「換洗髮精會改善」、「壓力掉髮會自然好轉」、「植髮能一勞永逸」、「吃補品就能長回頭髮」。

請繼續往下閱讀...

陳志強說，落髮不一定是年紀惹的禍，也可能是病理性落髮，需要進一步檢查釐清；換洗髮精效果有限，真正關鍵在於找出病因。而壓力雖可能導致掉髮，但並非每種都會自然重新長出來，像是俗稱鬼剃頭的圓形禿，許多人以為是壓力造成，其實是免疫疾病。落髮若與免疫或內分泌異常有關，更需儘早處理。

至於植髮與補品，陳志強直言，這些都不是萬靈丹。若頭皮正在發炎，或已有疤痕，貿然植髮恐適得其反。像是曾有一名中年男患有「扁平苔癬性禿髮」，屬於慢性發炎導致的疤痕性落髮，卻未經診斷就直接植髮，導致毛囊無法存活、術後頭皮更糟，最後仍得接受抗發炎治療。而補品也僅對有營養缺乏的人有效。他強調，落髮治療沒有捷徑，正確診斷、對症下藥，才是根本之道。

首盛診所院長簡銘成也分享，一位年輕男性因年紀輕輕就頭頂稀疏，聽說植上去的頭髮永遠不會掉，想靠植髮改善外觀。後來經專科醫師評估，發現稀疏的毛囊都還在，只是變得細軟，建議先用生髮療程，之後再針對光禿區域植髮補強，一年後豐厚髮量再現。

台灣皮膚科醫學會教育委員會主委黃柏翰強調，落髮不是小事，也不只是外觀困擾，只有經由皮膚科專科醫師完整評估、對症治療，才能抓住黃金治療期、避免永久傷害。當發現髮際線後退、頭皮稀疏，應先交由專業診斷，別再迷信網紅洗髮精或吃不完的保健品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法