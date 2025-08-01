健康網》「恐怖情人」有前兆 心理師：相信恐懼直覺

近期親密暴力案頻傳，心理師提出多項觀察恐怖情人的細節；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日信義區發生女子遭到前男友襲擊而身亡的悲劇，使得各界討論如何辨識恐怖情人。心理師張榮斌表示，危險情人往往在交往初期就洩露端倪。」他說明多項可能是恐怖情人的言行與思想，若發現讓妳感到不悅或不對勁的言行，應及早想應對策略。

張榮斌在粉專「張榮斌心理師的運動處方箋」提供幾個交往初期的觀察要點：

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1. 測試「尊重底線」的能力：

●方法：在約會中明確表達一個小界限。（如「今天想早點回家休息」）

●警訊：對方惱怒、軟硬兼施要你妥協、貶低你的需求或事後冷戰懲罰你。

張榮斌強調，真正健康的人會尊重你的需要與選擇！！

2. 如何表達憤怒：

●觀察情境：塞車、排隊、餐廳服務稍慢、遊戲輸了等日常挫折時的反應。

●警訊：咒罵服務生、摔東西、動不動就要動手、遷怒於你、或長時間陰沉不語。

張榮斌提醒，「小事暴怒」是重大危險訊號。

3. 觀察對他人的態度：

●觀察情境：對餐廳服務員、清潔工、小動物、身心障礙者、街友的言行。

●警訊：頤指氣使、刻意刁難、言語羞辱、或表現出極度的冷漠厭惡。

張榮斌提醒，對弱勢或無力反抗的人的態度，反映真實人品。

4. 在前任故事的故事中永遠是受害者：

●提問：「為什麼和前任分手？」

●警訊：口中的所有前任都是「瘋子」、「拜金」、「對不起他」，自己永遠是完美受害者。

張榮斌提醒，拒絕反省的人，將重複錯誤，讓你成為下一個「傷害」他的人！！

5. 留意情感操控：

●警訊：常讓你感到內疚（「妳不陪我，就是不在乎我」）；否定你的感受（「妳太敏感了」、「這有什麼好哭的」）；切斷你與朋友家人的聯繫（「他們都不懂我們的愛」）；不是愛就是恨的相處模式。

●評價：剛認識就將你捧為「真愛」，稍有不合就貶為「一文不值」。

張榮斌提供自我保護的心法：

1.相信直覺：若相處時常感到「說不出的不安」、「莫名恐懼」或「自我價值感降低」，請嚴肅對待這份直覺，潛意識非常敏感，可能已察覺到危險。

2.慢下來：危險情人常利用「閃電戀愛」讓你暈眩，失去判斷力。記得！刻意放慢腳步，給自己時間觀察。

3.尋求客觀意見：信任的朋友或家人若一致對你的新對象表達擔憂，請認真傾聽！

4.建立支援網：避免一開始就陷入二人世界，維持與朋友、家人的健康聯繫。

5.永不忽視「第一次」暴力：無論是肢體推撞、摔東西、恐嚇或言語威脅，暴力只有零次和無數次！立即離開並尋求協助！

張榮斌強調，真正能扭轉命運的關鍵，在於悲劇發生前的「超前識別」與「果斷遠離」。那些藏在日常細節中的反社會眼神、自戀式貶低、病態的操控遊戲，都是心靈發出的求救訊號——不是冀望對方改變，而是希望自己趕快逃。

張榮斌提醒，愛情不該是一場賭上生命的冒險。學會辨識這些危險特質，不是要我們對人性絕望，而是為了讓真正健康的愛，有機會在安全的土壤中生長。每一次果斷的遠離，都是對自己生命最莊嚴的守護。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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