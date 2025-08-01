啦啦隊女神分享失智長輩畫作 跳《大腦保健體操》護健康

天主教失智老人基金會推出《大腦保健體操》，在社區據點推廣，獲得良好的回饋。（天主教失智老人基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕啦啦隊女神安芝儇受邀擔任天主教失智老人基金會的愛心大使，為了推廣預防失智症觀念，親自示範《大腦保健體操》，陪伴大家動起來，守護腦健康，一起呼籲「失智預防 Go Go Go！」也分享竟收到失智長輩的畫了自己的畫像，十分感動。

基金會表示，全球失智症逾5500萬人，台灣失智症也逾37萬人，失智症不僅影響記憶力，更常伴隨妄想、焦慮、暴躁等症狀，造成日常生活與照顧上的困難，成為家庭負擔與社會的重大挑戰，預防及延緩失智已成長照重要目標。

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為此，基金會與南山人壽推出「這樣跳不失智《大腦保健體操》」，邀請啦啦隊女神安芝儇擔任關懷失智大使，透過示範四首歌曲（約19分鐘），融合7大健腦元素：有氧、阻力、協調、平衡、雙重任務、體智活動與節奏律動，打造結合曼波與恰恰等節奏的創新動作，這套體操不論坐姿或站姿皆可參與，大幅降低運動門檻。

安芝儇也分享，自己跟身邊長輩相處的經驗不多，因此這次參與體操拍攝的機會很特別，而拍攝當天，收到失智長輩送的畫作，「才聽說那位長輩知道我即將拍攝體操後，就畫了我的畫像給我，真的非常感動！希望大家可以重視失智症、重視運動。」

基金會執行長鄧世雄提到，隨著2024年中華隊在世界12強賽中奪冠，又在2025年世界棒球經典賽成功晉級，台灣棒球再度掀起全民熱潮，因此這次在體操中，特別融入「啦啦隊應援」風格，邀請啦啦隊女神安芝儇擔任動作示範，以青春有活力的風格，呼應台灣棒球精神，為大腦健康加油。

天主教失智老人基金會服務的長輩聽到啦啦隊女神安芝儇要當愛心大使，便親畫她的畫像贈送，讓安芝儇非常感動。（天主教失智老人基金會提供）

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