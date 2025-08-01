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啦啦隊女神分享失智長輩畫作 跳《大腦保健體操》護健康
〔記者吳柏軒／台北報導〕啦啦隊女神安芝儇受邀擔任天主教失智老人基金會的愛心大使，為了推廣預防失智症觀念，親自示範《大腦保健體操》，陪伴大家動起來，守護腦健康，一起呼籲「失智預防 Go Go Go！」也分享竟收到失智長輩的畫了自己的畫像，十分感動。
基金會表示，全球失智症逾5500萬人，台灣失智症也逾37萬人，失智症不僅影響記憶力，更常伴隨妄想、焦慮、暴躁等症狀，造成日常生活與照顧上的困難，成為家庭負擔與社會的重大挑戰，預防及延緩失智已成長照重要目標。
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為此，基金會與南山人壽推出「這樣跳不失智《大腦保健體操》」，邀請啦啦隊女神安芝儇擔任關懷失智大使，透過示範四首歌曲（約19分鐘），融合7大健腦元素：有氧、阻力、協調、平衡、雙重任務、體智活動與節奏律動，打造結合曼波與恰恰等節奏的創新動作，這套體操不論坐姿或站姿皆可參與，大幅降低運動門檻。
安芝儇也分享，自己跟身邊長輩相處的經驗不多，因此這次參與體操拍攝的機會很特別，而拍攝當天，收到失智長輩送的畫作，「才聽說那位長輩知道我即將拍攝體操後，就畫了我的畫像給我，真的非常感動！希望大家可以重視失智症、重視運動。」
基金會執行長鄧世雄提到，隨著2024年中華隊在世界12強賽中奪冠，又在2025年世界棒球經典賽成功晉級，台灣棒球再度掀起全民熱潮，因此這次在體操中，特別融入「啦啦隊應援」風格，邀請啦啦隊女神安芝儇擔任動作示範，以青春有活力的風格，呼應台灣棒球精神，為大腦健康加油。
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