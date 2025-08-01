新生遲緩兒發生率6到8％ 社福：早療有助撕掉標籤

第一社會福利基金會舉辦早療兒畢業典禮，有狗醫生陪著孩子一起領畢業證書。（第一社福提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕世界衛生組織研究指出，新生兒的遲緩發生率為6到8％，但台灣113年新生兒13萬多人、通報遲緩僅2516人，顯見許多潛在遲緩尚未被找出。第一社福執行長張菁倫呼籲，很多家長害怕進入早療中心會讓孩子被貼標籤，其實恰好相反，早療是盡力幫孩子撕掉標籤，才能在日後更融入社會。

第一社會福利基金會附設第一兒童發展中心昨舉辦早療幼兒畢業典禮，共40名將在鳳凰花開的季節，啟航前往新的人生旅程，有16人進入幼兒園、24人進入小學，典禮上與會家長與教保員看著孩子成長點滴，又哭又笑；台北市社會局長姚淑文也到現場祝賀，看到身患罕病的畢業生，不畏病痛，開心說出畢業致詞，也忍不住熱淚盈眶。

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今年畢業生致詞代表之一的小睿，是和姐姐一起出生的龍鳳胎之一，經評估確定是自閉患者，4歲到第一社福接受早療，口語不好、只能用哭泣表達焦慮不安，後續教保員推估小睿的認知不錯，只是口語發展受限，開始教導「輔助溝通系統」（AAC），透過圖卡或器材與外界溝通，甚至學會ECTA系統的打字溝通法，如今一字字敲出畢業感想以及同齡孩子無法理解的成語，讓人感受到其優秀。

第一社福指出，根據內政部統計，113年新生兒為13萬4856人，而依據WHO研究，新生兒的遲緩發生率為6到8％，意即113年的新生兒約8千到1萬人為遲緩兒，但衛福部統計113年0到1歲的幼兒遲緩通報僅有2516位，與WHO的研究數字相差許多，代表許多潛在的遲緩兒尚未被找出，對於這些幼兒來說，時間非常緊迫，因越早接受早療服務，孩子翻轉未來的機會才最大。

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