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健康網》挑筍、保存有訣竅 綠竹筍營養一次看

2025/08/02 06:33

農糧署說明，挑選時要避免頂端帶青綠色，竹筍出土後照射到太陽，筍尖嫩芽部位合成紫杉氰糖苷，即是苦味的來源。（資料照）

農糧署說明，挑選時要避免頂端帶青綠色，竹筍出土後照射到太陽，筍尖嫩芽部位合成紫杉氰糖苷，即是苦味的來源。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天盛產綠竹筍，可別因為名字有綠就選綠色的竹筍！農糧署說明，挑選時要避免頂端帶青綠色，竹筍出土後照射到太陽，筍尖嫩芽部位合成紫杉氰糖苷，即是苦味的來源，這過程稱為「出青」。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」表示，挑筍有訣竅「白、彎、短、肥」。白：切口處水嫩潔白；彎：矮小彎曲成牛角狀；短：筍體轉矮為佳，籜葉緊密較柔嫩；肥：基部肥大厚實，色澤略顯淡黃。另外，如果沒有要馬上吃，建議先把綠竹筍汆燙煮熟後，放量，用夾鏈袋密封，再冷藏保存，有助於防止持續筍子老化，可保存一週。

營養師高敏敏則在臉書專頁「高敏敏 營養師」指出，綠竹筍就是蔬菜界的白富美代表，外型優、內在美、還低卡又飽足，超適合夏天減脂族配飯吃，清爽無負擔，每100克綠竹筍熱量只有22大卡；水分有92.4克，一邊吃一邊補水，夏天降溫超有感；碳水化合物有4.9克，低GI不易升血醣，對減脂族超友善。

高敏敏提到，綠竹筍的好處不只這些，它還有水解胺基酸1393毫克，是好吸收的植物蛋白小分子，幫助體力修復和提升代謝， 可搭配豆製品或肉類提高蛋白質完整性；鉀236毫克，是消水腫神器，外食族的清爽小幫手；非水溶性為主的膳食纖維1.9克，能幫助腸胃蠕動；β-胡蘿蔔素220微克，有護眼抗氧化的功效。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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