健康網》聊天不只心靈愉悅！ 研究：還是天然止痛劑

恆新復健科診所醫師王思恒分享，研究顯示，不論是面對面還是線上，只要有人陪伴，就能降低疼痛感。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聊天不只讓人開心，竟然還能「止痛」！恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，1項來自比利時的研究發現，即便只是透過 Facebook 和人互動，就能顯著減輕冰水帶來的不適感。研究顯示，不論是面對面還是線上，只要有人陪伴，就能降低疼痛感。這背後的神經機制包括多巴胺、催產素與內啡肽的釋放，強化大腦的愉悅與安全訊號。

王思恒分享，比利時1項實驗，實驗找了62位女性，讓她們分別在這4種情境下把雙腳泡進6°C冰水中：

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1.自己1個人。

2.有熟人坐在對面。

3.與熟人用 Facebook 聊天。

4.與陌生人用 Facebook 聊天。

王思恒表示，研究顯示，只要不是1個人，不管熟不熟、線上還是面對面，疼痛感明顯降低；網路聊天的效果甚至與面對面一樣好。

恆新復健科診所醫師王思恒表示，研究顯示，只要不是1個人，不管熟不熟、線上還是面對面，疼痛感明顯降低；網路聊天的效果甚至與面對面一樣好。（圖取自freepik）

為什麼聊天會減痛？以下是目前最被支持的神經化學解釋：

●多巴胺活化：社交互動會活化大腦的獎賞系統（像伏隔核），釋放多巴胺，產生愉悅、降低痛感。

●催產素釋放：親密對話會提高催產素，讓你更有安全感，也降低壓力與威脅感。

●內生性鴉片系統（endorphins）：社會支持可能透過中腦導水管灰質（PAG）活化，進一步啟動內啡肽，達到鎮痛作用。

●心理預期也有效：過往研究顯示，看著伴侶照片、甚至想到 Facebook 社群，都有減痛效果。

王思恒提到，在自己的臨床經驗中，最難治療的疼痛患者，通常也都是獨居、缺少社交支持網絡的人。社交是健康生活的一部份，也是天然的止痛劑。

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