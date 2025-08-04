自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》升小學「分離焦慮」！ 心理師教5招助孩子迎接新生活

2025/08/04 14:53

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，這時家長可以提前預告、強調成長、情境模擬、練習生活技能、傾聽來幫助小孩準備開學；情境照。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，這時家長可以提前預告、強調成長、情境模擬、練習生活技能、傾聽來幫助小孩準備開學；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕再過一個月，很多孩子將要從幼兒園升上小學，對孩子來說，不只是換了教室和老師，更是一次全新的生活轉變。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，這段期間，他們可能會經歷許多「第一次」。體驗比較自由但更需要自我管理的校園生活。這時家長可以提前預告、強調成長、情境模擬、練習生活技能、傾聽來幫助小孩準備開學。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，3個小孩上小學所需面臨的轉變。

生活節奏變了

小學的生活步調比幼兒園緊湊許多。除了上課時間變長，需要長時間集中注意力之外，孩子還要開始學會閱讀課表、準備文具、自己負責聯絡簿。對某些孩子來說，每天早上光是進教室、翻出課本、寫名字，就像一連串的小任務。

情緒反應更多元

有的孩子會出現第二次分離焦慮，每天早上不願意上學，或是到了學校容易情緒起伏；也有的孩子白天乖乖的，一回到家就崩潰。這些情緒反應，不代表他不適應，而是正在適應。畢竟小一不像幼兒園有那麼多「陪著我」的時刻，他們得開始自己撐過不熟悉的事。

人際互動變複雜

小學的社交情境比幼兒園更自由，朋友變多了、老師的注意力變少了，孩子也更需要主動處理互動中的衝突與落差。像是搶著發言、合作玩遊戲、面對「我不想跟你玩了」這類情緒，都是孩子正在練習建立關係、理解界線的重要時刻。

黃閎新分享，5方法幫助孩子迎接轉變。

1.提前預告未來生活：透過說故事、看影片、參觀校園，幫助孩子描繪「上小學後的生活樣子」。

2.強調成長與能力：告訴孩子「你已經夠大了，可以試試自己收書包」，讓他感覺被信任。

3.安排角色扮演或情境模擬：練習打招呼、上課舉手、下課借廁所等具體情境，讓孩子更有自信照顧好自己在學校的生活。

4.準備生活技能：一起練習穿脫制服、綁鞋帶、收文具，這些細節會大大影響自信。

5.傾聽孩子的校園生活：不急著問「乖不乖」，而是接住話多或話少的他，讓說話變成一種被理解的感覺。

黃閎新補充，上小學不是瞬間就長大，而是有人陪著，一步一步地練習。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中