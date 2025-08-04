健康網》升小學「分離焦慮」！ 心理師教5招助孩子迎接新生活

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，這時家長可以提前預告、強調成長、情境模擬、練習生活技能、傾聽來幫助小孩準備開學；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕再過一個月，很多孩子將要從幼兒園升上小學，對孩子來說，不只是換了教室和老師，更是一次全新的生活轉變。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，這段期間，他們可能會經歷許多「第一次」。體驗比較自由但更需要自我管理的校園生活。這時家長可以提前預告、強調成長、情境模擬、練習生活技能、傾聽來幫助小孩準備開學。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，3個小孩上小學所需面臨的轉變。

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生活節奏變了

小學的生活步調比幼兒園緊湊許多。除了上課時間變長，需要長時間集中注意力之外，孩子還要開始學會閱讀課表、準備文具、自己負責聯絡簿。對某些孩子來說，每天早上光是進教室、翻出課本、寫名字，就像一連串的小任務。

情緒反應更多元

有的孩子會出現第二次分離焦慮，每天早上不願意上學，或是到了學校容易情緒起伏；也有的孩子白天乖乖的，一回到家就崩潰。這些情緒反應，不代表他不適應，而是正在適應。畢竟小一不像幼兒園有那麼多「陪著我」的時刻，他們得開始自己撐過不熟悉的事。

人際互動變複雜

小學的社交情境比幼兒園更自由，朋友變多了、老師的注意力變少了，孩子也更需要主動處理互動中的衝突與落差。像是搶著發言、合作玩遊戲、面對「我不想跟你玩了」這類情緒，都是孩子正在練習建立關係、理解界線的重要時刻。

黃閎新分享，5方法幫助孩子迎接轉變。

1.提前預告未來生活：透過說故事、看影片、參觀校園，幫助孩子描繪「上小學後的生活樣子」。

2.強調成長與能力：告訴孩子「你已經夠大了，可以試試自己收書包」，讓他感覺被信任。

3.安排角色扮演或情境模擬：練習打招呼、上課舉手、下課借廁所等具體情境，讓孩子更有自信照顧好自己在學校的生活。

4.準備生活技能：一起練習穿脫制服、綁鞋帶、收文具，這些細節會大大影響自信。

5.傾聽孩子的校園生活：不急著問「乖不乖」，而是接住話多或話少的他，讓說話變成一種被理解的感覺。

黃閎新補充，上小學不是瞬間就長大，而是有人陪著，一步一步地練習。

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