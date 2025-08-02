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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》方豆干也能補鈣！營養師談各類豆干鈣含量

2025/08/02 08:24

營養師呂孟凡表示，傳統豆腐以及凍豆腐的鈣含量，比嫩豆腐略高。（圖取自freepik）

營養師呂孟凡表示，傳統豆腐以及凍豆腐的鈣含量，比嫩豆腐略高。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人想補充蛋白質等營養素，會選擇豆干；實際上吃豆干也能夠補鈣。營養師呂孟凡表示，小方豆干的鈣含量相當高，素食者也能吃。同時建議大眾若於超市採購豆腐，可以檢查成分標示。

呂孟凡於臉書粉專「營養麵包（呂孟凡營養師）」說明，若有人想認識「補鈣聖品」，她推薦小方豆干，因為它的鈣含量超級高，取得容易，好吃，而且素食者也可以吃！豆類製品的原料是大豆，然而大豆本身不是高鈣食物，所以豆製品的鈣主要是來自於凝固劑。

呂孟凡補充，豆漿不須添加凝固劑，所以若不是刻意營養添加鈣，那麼豆漿的鈣不高。而豆腐則分為嫩豆腐、傳統豆腐、凍豆腐等，嫩豆腐的凝固劑通常是葡萄糖酸內酯，因此嫩豆腐鈣含量也不高；傳統豆腐以及凍豆腐則通常是用食用級石膏來製作，石膏的化學式是硫酸鈣，所以這兩種豆腐一般來說鈣含量就會比嫩豆腐高上許多。

為什麼小方豆干的鈣又更高呢？呂孟凡解析，因為製作過程中，小方豆干比傳統豆腐又多了一道脫水的步驟，所以鈣含量被更加濃縮的關係。除了上述兩種凝固劑之外，還有另外一種鹽滷，化學成分主要是氯化鎂，所以若是鹽滷豆腐的話，通常鈣含量也不高。

買豆腐的時候可以看一下盒子上面的成分標示，一定看得到豆腐使用的凝固劑，現在也有的豆腐使用兩種類以上的凝固劑來製作，例如合併使用氯化鎂以及葡萄糖酸內酯。另外，有的豆腐雖然不使用硫酸鈣，但會另外添加碳酸鈣，因此鈣含量也會稍微提升。

以下是不同豆製品每100公克的鈣含量（資料來源：台灣食品營養成分資料庫2024年版）：

●小方豆干：685mg

●黑豆干：335mg

●日式炸豆皮：292mg

●豆干絲：287mg

●五香豆干：273mg

●冷凍豆腐：240mg

●小三角油豆腐：216mg

●傳統豆腐：140mg

●豆腐皮：62mg

●百頁豆腐：33mg

●鹹豆漿：20mg

●嫩豆腐：13mg

●豆漿：12mg

●雞蛋豆腐：9mg

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