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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

不是無糖就更健康！澳研究揭「1添加物」讓糖尿病風險更高

2025/08/01 12:05

澳洲研究顯示，每天喝一罐含人工甜味劑的無糖汽水，罹患第二型糖尿病的風險增加38％，示意圖。（情境照）

澳洲研究顯示，每天喝一罐含人工甜味劑的無糖汽水，罹患第二型糖尿病的風險增加38％，示意圖。（情境照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你是否以為無糖汽水是較健康的選擇？澳洲最新研究顯示，每天喝一罐含人工甜味劑的無糖汽水，罹患第二型糖尿病的風險竟增加38％，甚至高於每天飲用含糖汽水所增加的23％風險。

紐約郵報》報導，澳洲蒙納許大學、皇家墨爾本理工大學與維多利亞癌症委員會合作一項長期研究，追蹤超過3萬6千名澳洲成人近14年，發現每天喝一罐含人工甜味劑的無糖汽水，罹患第二型糖尿病的風險較未飲用者高出38％，甚至高於每天喝含糖汽水者的23％風險。

糖尿病及血管醫學專家柯爾頓（Barbara de Courten）指出，人工甜味劑常被視為糖尿病高風險族群的健康替代品，但此研究結果顯示，含人工甜味劑的飲料同樣存在健康風險。她呼籲，政府應擴大相關公共政策的討論，不應僅針對含糖飲料課稅，更應著眼於減少全體民眾對所有甜味飲料的攝取。

第二型糖尿病與飲食及生活習慣密切相關，對全球逾5億人的健康造成威脅。該疾病會導致身體無法有效利用或分泌足夠的胰島素，使血糖持續偏高，若未妥善控制，可能引發視網膜病變、腎功能衰竭、神經損傷及心血管疾病等嚴重併發症。值得注意的是，近年來罹患第二型糖尿病的年輕患者數量增加，凸顯預防工作的重要性。

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