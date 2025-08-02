自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天然糖類安心吃？ 醫：「這樣做」才能健康無負擔

2025/08/02 07:36

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，身體代謝糖的方式，比我們以為的更複雜，依世衛組織建議，1天添加糖的攝取量，最好勿超過總熱量的5%；示意圖。（圖取自freepik）

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，身體代謝糖的方式，比我們以為的更複雜，依世衛組織建議，1天添加糖的攝取量，最好勿超過總熱量的5%；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來大家越來越注重減糖飲食，但在無法避免攝取糖份的情況下，究竟哪種糖更能吃得安心？西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，再天然的糖，也不能忽略「吃進去多少」這件事。且引述世界衛生組織建議，一天添加糖的攝取量，最好勿超過總熱量的5%，大約是一天6茶匙（約25公克）左右，很多飲料、點心一下子就超標。因此，與其焦慮到底哪種糖比較好，建議不如試著慢慢減少非必要的糖，才是讓身體健康輕鬆的好方法。

4種糖類熱量、來源比一比

邱筱宸臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文指出，常有人問：「蜂蜜是天然的，應該沒問題吧？」「黑糖比白糖健康一點？水果的糖是否比較沒負擔？」一般人可能以為看起來不那麼精緻、或是來自天然的糖，似乎比較無負擔，但其實身體代謝糖的方式，比我們以為的更複雜些。以下並解析4種常見糖類成分、熱量或來源，以及對身體的影響，有助了解選擇優劣：

蔗糖（Sucrose）：這是最常見的精製糖，蔗糖是一般白砂糖的主成分，屬於雙醣，吃進去很快會被分解成葡萄糖與果糖，導致血糖迅速上升。每克有4大卡熱量，若攝取過多易導致肥胖、第二型糖尿病與心血管疾病的風險。

果糖（Fructose）：果糖甜，但不見得更好。果糖存在於水果中，也常被提煉成高果糖糖漿，用在許多加工食品和飲料裡。它雖然不會直接刺激胰島素分泌，但在肝臟代謝，攝取太多會造成肝脂肪堆積，長期下來對代謝一樣不友善。順帶一提，水果裡的果糖因為和纖維一起吃進去，對身體影響和加工果糖差很多，所以別把天然水果的糖，跟加工糖混為一談。

黑糖（Brown Sugar）：通常大家以為營養，黑糖確實保留一些微礦物質，如鉀、鈣、鐵等，但含量不高，主要成分還是蔗糖，熱量幾乎一樣，吃多血糖還是會上升。如果想靠吃黑糖補鐵，可能遠超過健康建議量，反而得不償失。

蜂蜜：蜂蜜來自大自然，是不少人認為的「健康糖」，但其實它的主要成分就是果糖與葡萄糖，熱量不低，一湯匙就約有60大卡。雖然它含有一些植化素與抗氧化物，但這些成分的保健效果，得看整體攝取量與頻率。因此，天然來源也要注意用量。

邱筱宸說，其實不管是哪種糖，重點都不是它的名字或來源，而是吃了多少。日常生活中挑選無糖茶、減糖版本的飲品、自製少糖甜點，都是讓身體比較輕鬆的做法。甜，並不是錯；但如果吃得太多、太頻繁，身體真的會默默吃不消。讓味蕾習慣清爽自然的味道，也是一種照顧自己的方式。

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，蜂蜜是不少人認為的健康糖，但其實它的主要成分就是果糖與葡萄糖，熱量不低，因此，天然來源也要注意用量；示意圖。（圖取自freepik）

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，蜂蜜是不少人認為的健康糖，但其實它的主要成分就是果糖與葡萄糖，熱量不低，因此，天然來源也要注意用量；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中