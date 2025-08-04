健康網》寶寶七坐八爬 用5招打造免碰撞的安全環境

寶寶爬行不只能幫助訓練肌肉肢體，還能養出好腦力，父母親可以透過5個方法為他們打造安全的環境；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說「七坐八爬九發牙」，通常寶寶約在8至10個月大左右開始練習爬，不過，可能有些父母親怕寶寶弄髒而讓他們少爬行。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料指出，爬行不只能幫助寶寶訓練肌肉肢體，還能藉此培養出他們的好腦力。

孕產兒關懷網站表示，透過爬行訓練肌肉的穩定度，往後寶寶在學習走路時會更加順利，姿勢更標準。爬行帶給寶寶2項優點：

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1.寶寶必須運用雙臂撐起身體，這樣的動作有助於增加肌肉的張力，以及承重力，爬行的過程也會增進四肢的協調性及平衡，進而讓寶寶在練習爬行時，學習如何克服障礙物。

2.寶寶一旦學會爬行，當面前出現有興趣的玩具、物品時，他們會開始思考如何透過爬來取得到手，可以進一步培養寶寶的好腦力。

父母親該如何為寶寶準備安全的居家空間呢？歸納5大重點參考：

●舒適爬。為孩子準備一塊軟硬適中的遊戲地墊，能讓寶寶爬得更好，也會比較好清理。

●免碰撞。把家中的桌角、櫃子邊角等，貼上保護墊，或是減少擺設有堅硬邊角的家具，避免孩子撞到受傷。

●別觸電。在孩子的爬行高度中，最常碰到的就是插座了！一定要把家中的插座都裝上防護蓋，避免孩子誤碰觸電。

●隨時清。孩子在爬行的過程中，爸媽們要時時刻刻盯著，並且留意地板上是否有鈕釦、小珠子、衛生紙屑，或是玩具的小零件，隨時清除，以免寶寶抓到這些東西，就往嘴巴塞。

●加柵欄。孩子學爬最怕的還有樓梯，一旦孩子爬上樓梯，一個不小心跌下來，可能造成無法挽回的後果。家中若有樓梯，務必加裝安全柵欄，才能有效降低孩子受傷風險。

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