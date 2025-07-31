自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》猛爆性肝炎奪命率高達8成！ 營養師：這樣吃能預防

2025/07/31 20:55

營養師高敏敏提醒，預防猛爆性肝炎應攝取優質蛋白；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師高敏敏提醒，預防猛爆性肝炎應攝取優質蛋白；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕猛爆性肝炎為什麼這麼危險？營養師高敏敏於臉書粉專說明，醫學稱「急性肝衰竭」，指肝細胞突然大量死亡，造成肝排毒、代謝、製造等功能下降甚至喪失，致死率高達8成，是所有肝炎中死亡率最高的。初期症狀為食慾欠佳、疲倦、噁心、黃疸現象；預防猛爆性肝炎應少油鹽糖、少酒精，補足B群、維生素C、鋅、硒、優質蛋白。

猛爆性肝炎初期症狀

1.食慾欠佳。

2.疲倦。

3.噁心。

4.黃疸現象：排出茶色尿、皮膚、眼白變黃。

6種高危險族群要注意

●B型或C型肝炎帶原者。

●孕婦、年長者、慢性病患等免疫力低下者。

●酒精成癮者。

●長期用藥或亂吃偏方者。

●肝病或肝硬化病史的人。

●大量使用止痛藥、草藥或減肥藥的人。

營養師高敏敏提醒，年長者、慢性病患等免疫力低下者是猛爆性肝炎的高危險族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師高敏敏提醒，年長者、慢性病患等免疫力低下者是猛爆性肝炎的高危險族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

6招預防猛爆性肝炎

少油鹽糖、少酒精：三餐定時吃，減少油鹽糖、酒精的攝取。

足夠優質蛋白質（肝功能不佳時需醫師評估量）：可攝取豆製品、魚、蛋、瘦肉等優質蛋白，幫助肝臟修復。

攝取相關營養素：補足B群、維生素C、鋅、硒；如菠菜、地瓜葉、芭樂、香菇、花椰菜。

接種B型肝炎疫苗（尤其是B肝帶原者家人）：可刺激身體產生抗體，防止感染B型肝炎病毒，間接預防了可能發展成猛爆性肝炎的風險。

避免共用針具、衛生用品：避免共用針具、刮鬍刀、牙刷等用品，以防血液體液接觸，提高感染風險。

避免來路不明的偏方、草藥與減肥藥：許多來路不明的偏方或草藥未經嚴格檢驗，可能含有對肝臟有害的成分。例如某些中草藥含有毒性生物鹼或重金屬，會造成肝細胞壞死，增加猛爆性肝炎風險。

高敏敏提醒，猛爆性肝炎不是吃保健品就能擋，高危險族群反而要控管病毒、避免酒精、不亂吃來路不明的藥；平時飲食清淡、足夠休息、定期追蹤肝功能才是關鍵。 

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中