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健康網》猛爆性肝炎奪命率高達8成！ 營養師：這樣吃能預防
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕猛爆性肝炎為什麼這麼危險？營養師高敏敏於臉書粉專說明，醫學稱「急性肝衰竭」，指肝細胞突然大量死亡，造成肝排毒、代謝、製造等功能下降甚至喪失，致死率高達8成，是所有肝炎中死亡率最高的。初期症狀為食慾欠佳、疲倦、噁心、黃疸現象；預防猛爆性肝炎應少油鹽糖、少酒精，補足B群、維生素C、鋅、硒、優質蛋白。
猛爆性肝炎初期症狀
1.食慾欠佳。
2.疲倦。
3.噁心。
4.黃疸現象：排出茶色尿、皮膚、眼白變黃。
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6種高危險族群要注意
●B型或C型肝炎帶原者。
●孕婦、年長者、慢性病患等免疫力低下者。
●酒精成癮者。
●長期用藥或亂吃偏方者。
●肝病或肝硬化病史的人。
●大量使用止痛藥、草藥或減肥藥的人。
6招預防猛爆性肝炎
●少油鹽糖、少酒精：三餐定時吃，減少油鹽糖、酒精的攝取。
●足夠優質蛋白質（肝功能不佳時需醫師評估量）：可攝取豆製品、魚、蛋、瘦肉等優質蛋白，幫助肝臟修復。
●攝取相關營養素：補足B群、維生素C、鋅、硒；如菠菜、地瓜葉、芭樂、香菇、花椰菜。
●接種B型肝炎疫苗（尤其是B肝帶原者家人）：可刺激身體產生抗體，防止感染B型肝炎病毒，間接預防了可能發展成猛爆性肝炎的風險。
●避免共用針具、衛生用品：避免共用針具、刮鬍刀、牙刷等用品，以防血液體液接觸，提高感染風險。
●避免來路不明的偏方、草藥與減肥藥：許多來路不明的偏方或草藥未經嚴格檢驗，可能含有對肝臟有害的成分。例如某些中草藥含有毒性生物鹼或重金屬，會造成肝細胞壞死，增加猛爆性肝炎風險。
高敏敏提醒，猛爆性肝炎不是吃保健品就能擋，高危險族群反而要控管病毒、避免酒精、不亂吃來路不明的藥；平時飲食清淡、足夠休息、定期追蹤肝功能才是關鍵。
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