健康網》努力重訓練不出肌肉？代謝3大問題是元凶

功能醫學營養師呂美寶表示，1名男性個案因練不出肌肉而困擾，檢測發現，胰島素阻抗指數與慢性發炎等問題，才是練不出肌肉的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年健康意識抬頭，重訓流行下，大家也越來越重視肌肉的養成。功能醫學營養師呂美寶分享1名年輕男性個案，看似重訓與攝取蛋白質均無明顯問題，但因練不出肌肉而備感困擾。經實際檢測後發現，有胰島素阻抗指數與慢性發炎、慢性壓力皮質醇節律失調、男性荷爾蒙數據偏低等3大問題，這才是練不出肌肉的關鍵因素。

內分泌與代謝機能影響肌肉生成

「我都有攝取足夠蛋白質，也有努力重訓，為什麼我的肌肉就是練不起來？！」呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文指出，這名年輕男性個案訓練與飲食看似沒有明顯問題，但經檢測發現，練不出肌肉的背後原因，包括以下多重代謝與荷爾蒙失衡3大問題：

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●胰島素阻抗與慢性發炎：檢測糖化血色素（HbA1c）5.5看似正常，但胰島素阻抗指數（HOMA-IR）卻超過9（>2即為明顯阻抗）。發炎指數（hsCRP）也超過0.3（>0.3 屬重度發炎）。胰島素除了調控血糖，也負責將葡萄糖與胺基酸送入肌肉細胞，用於肌肉修復與儲存。當胰島素阻抗發生時，肌肉細胞對這些養分的感受性下降，不僅無法有效利用能量，也會導致肌肉量流失，甚至出現疲勞與恢復遲緩的問題。

●慢性壓力與皮質醇節律失調：評估壓力荷爾蒙「皮質醇（Cortisol）」變化狀況，發現該個案早上皮質醇異常低落，但在「深夜」反而異常偏高。由於該個案是夜貓子工作者，越晚工作效率越好，呈現典型的「皮質醇反轉節律」。表示自律神經與壓力調節系統處於失衡狀態，除影響睡眠品質，性荷爾蒙調節與肌肉修復能力更會受到干擾。

功能醫學營養師呂美寶說，該個案是夜貓子工作者，早上皮質醇異常低落，深夜偏高，顯示慢性壓力與皮質醇節律失調，肌肉修復力也受干擾；情境照。（圖取自freepik）

●男性荷爾蒙數據偏低：總睪固酮、可利用性睪固酮濃度偏低，由此可合理推測，睪固酮偏低，其實也是上述胰島素阻抗、慢性發炎、慢性壓力所致。睪固酮是促進肌肉合成的關鍵荷爾蒙，當睪固酮濃度偏低，即使努力訓練，肌肉的增長與修復效率仍有限。

呂美寶進一步指出，肌肉量提升停滯，並非單一營養素攝取不足，而是整體內分泌與代謝機能失調所導致。因此，一定要先透過飲食營養，將胰島素阻抗與發炎問題改善，並設法調整回正常的生活作息，才是釜底抽薪的做法。

呂美寶強調，想重訓增肌，若不將多重代謝與荷爾蒙失衡3大問題解決，不論多麼努力重訓，或是補充高蛋白，都無法幫助增肌。反而這些代謝失調的問題將演變成日後的糖尿病、脂肪肝甚至胰臟肝臟疾病，屆時想要調整，問題也會相對複雜。

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