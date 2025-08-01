健康網》濕疹患者怎麼吃？醫：低鎳地中海飲食 有效抗發炎

醫師烏惟新建議，過敏或慢性濕疹的病人，可以從綜合低鎳飲食與地中海飲食方法著手，例如，避免豆類、堅果等，以維持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾身處於控制過敏或慢性濕疹的狀況時，應該如何照護平日飲食呢？台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，綜合低鎳飲食與地中海飲食，讓想要控制過敏或慢性濕疹的病人，達到維持長期心血管健康，與抗發炎的成效。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」中分享，地中海飲食的核心元素包含有高比例蔬果、橄欖油、全穀類等，低鎳飲食的限制為，避免豆類、堅果、全穀、深綠葉菜、菇類、可可等，限制大多數植物性蛋白與高纖食物（恰與地中海飲食部分衝突）。因此他歸納低鎳且符合地中海風格搭配做法：

請繼續往下閱讀...

●主食類

白米、白麵、白義大利麵、白吐司、白麵包、馬鈴薯（建議去皮煮沸後瀝湯）、玉米粉（非全穀製品）。

避免：全麥麵包、燕麥、糙米、黑米、小麥胚芽等。

●油脂來源

冷壓橄欖油（地中海飲食核心，鎳含量極低），可作為主要烹調與生食用油。

●蛋白質來源

雞肉、火雞肉、豬瘦肉、牛瘦肉（少量）；雞蛋（蛋白部分尤低鎳）、鮮魚（鱸魚、鯛魚等，避免貝類）；Mozzarella 或 Ricotta 起司（白色軟起司）。

避免：貝類、內臟、加工肉品（熱狗、香腸）、罐頭魚。

●蔬菜類（選擇低鎳蔬菜）

高麗菜、白花椰菜、小黃瓜、洋蔥、白蘿蔔、生菜（萵苣）、青椒。

避免：菠菜、韭菜、四季豆、菇類（香菇、洋菇）、番茄、豆類。

●水果類（低鎳且地中海友善）

蘋果（建議去皮）、梨子（去皮）、葡萄、西瓜（適量）、桃子（去皮）。

避免：香蕉、奇異果、鳳梨、果乾類、莓果類。

●乳製品

牛奶、優格（無添加原味）、Mozzarella 起司、Ricotta 起司、奶油（少量使用）。

避免：含堅果或可可的乳製品、起司醬、奶粉加工品。

●飲品建議

白開水、洋甘菊茶、自製檸檬水或水果水。

避免：茶葉（紅茶、綠茶）、咖啡（特別是即溶）、可可飲、啤酒、巧克力飲品。

●香料與調味

食鹽、黑胡椒（少量）、檸檬汁、新鮮香草葉（如羅勒、迷迭香，適量）

避免：混合香料粉、咖哩粉、罐裝醬料與肉醃料（可能含豆粉或全穀成分）

烏惟新提醒，選擇飲食食材時，不要照抄傳統地中海食譜，因多含全穀、豆類、堅果、菠菜、茄子、可可等。若是症狀得到改善後，可以嘗試重新引入部分中等鎳食物，例如，葡萄乾、番茄、糙米等，逐步測試耐受量。尤其，裝盛食物務必使用陶瓷或玻璃鍋具，避免不鏽鋼長時間烹煮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法