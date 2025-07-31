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包飯糰釀「腕隧道症候群」！中醫針灸4穴位不再被痛醒
〔記者陳冠備／彰化報導〕35歲蕭小姐經營早餐店多年，每天要數百顆包飯糰和苜蓿芽捲，長期重複使用右手腕，結果出現手掌麻木、抽痛症狀，有時還痛到落淚，難以入眠，只好上醫院求診，診斷為「腕隧道症候群」。衛福部彰化醫院中醫部利用針灸大陵、內關等4個穴位治療，一個月後症狀明顯改善，蕭女笑說「終於不用包飯糰包到掉淚了！」
蕭女表示，她早餐賣飯糰和苜蓿芽捲已10年多，近年生意越來越好，但右手腕卻越來越痛，由於她的客人都是趕時間上班上學，她只能忍痛工作，長久下來連睡覺都會痛醒，甚至無法催油門騎車，後來受不了才就醫，沒想到竟是「腕隧道症候群」作祟。
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彰化醫院中醫部醫師黃鋒榮表示，腕隧道症候群又稱「滑鼠手」，原本好發於電腦工作者；近年因職業型態改變，採茶員、餐飲從業者及裝配員等族群也成高風險對象，而蕭女因長期用力包飯糰，導致腕隧道空間變窄，壓迫正中神經，引發手掌麻木、刺痛，甚至影響睡眠。若拖延不治，恐導致肌肉萎縮，甚至需動手術。
黃鋒榮說，從中醫的角度來看，腕隧道症候群可用針灸舒通經絡，針灸大陵、內關、合谷及曲池等穴位，也可搭配艾灸及薰藥洗，使經絡溫熱暢通，減輕局部壓迫及減少發炎反應，可在1至2個月內有效改善症狀。若病情較重，還可配合活血化瘀中藥以加強療效。
黃鋒榮表示，這類病人經針灸改善後，也要減少重覆使用手腕的頻率；但很多患者為了工作，不得不重覆使用腕部，如此就可能一再復發，最後得藉由手術挽救。他強調「一出現麻痛就要就醫」，千萬別等到夜間痛醒或出現肌肉萎縮才來治療，即使接受手術，恢復的狀況也難以完全康復。
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