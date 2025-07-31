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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

桃園男高中生等公車突發急性蕁麻疹 警消協助送醫無礙

2025/07/31 16:01

南桃園地區一名高中男學生日前在平鎮區上海路等公車時，全身紅腫搔癢、臉部腫脹等過敏症狀，警方協助通報救護並聯繫家屬，及時處置。（記者黃政嘉翻攝）

南桃園地區一名高中男學生日前在平鎮區上海路等公車時，全身紅腫搔癢、臉部腫脹等過敏症狀，警方協助通報救護並聯繫家屬，及時處置。（記者黃政嘉翻攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕南桃園地區一名高中男學生日前在平鎮區上海路公車站等車時，出現全身紅腫搔癢、臉部腫脹等過敏症狀，同行的堂姐見狀，趕緊跑到鄰近的平鎮派出所求助，警方協助通報救護並聯繫家屬，研判應為急性蕁麻疹反應，所幸及時處置，結束一場虛驚。

平鎮派出所副所長丁彥方表示，該對堂姊弟當天結束高中暑期輔導課程，與友人餐敘結束後，至公車站等車準備返家時，男同學突感身體異常，皮膚迅速紅腫，呼吸略顯急促，堂姊見其病情持續惡化，立即跑向鄰近的平鎮派出所報案。

桃園市消防局協助將男同學載往醫院就診治療。（記者黃政嘉翻攝）

桃園市消防局協助將男同學載往醫院就診治療。（記者黃政嘉翻攝）

警員鄺鏡達獲報後到現場查看男同學狀況，當時男學生臉部與四肢紅腫明顯，研判為急性蕁麻疹反應，當下協助通報消防局緊急救護，同時聯繫其家屬，消防局也協助將患者載往醫院就診治療，家屬見孩子平安無恙，便安心地向警方致謝。

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