衛福部8月新制一次看 門診打抗生素、多款癌藥納健保

健保署8月起擴大給付多款癌藥。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部8月起有一系列新制上路，其中，肺炎、尿路感染等患者需要注射抗生素，不必再住院，可在門診完成，健保署預估1年逾2萬人受惠，挹注預算1億元，同時有多款癌藥納入健保。疾管署也擴大公費流感抗病毒藥劑、13價結合型肺炎鏈球菌疫苗使用對象。

健保署長石崇良表示，許多病人過去僅因需打抗生素而住院，8月推動「門診靜脈抗生素治療獎勵方案」後，這些患者將可在門診注射抗生素，病床釋出給重症患者，適用對象包含軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染、醫療器材相關感染等病情穩定、無法使用口服抗生素的病患。1年預計挹注預算1億元，但可望為健保省下約3億元住院等相關醫療費用。

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8月起也有多款癌藥納入健保給付，像是提供2款雙特異性抗體給曾接受至少兩線全身治療的復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤的成人病人，每年每項約12人至108人受益，投入藥費約0.38億元至2.89億元。

無法接受高強度化學治療之初診斷急性骨髓性白血病病人、局部晚期或轉移性分化型甲狀腺癌之成人及12歲以上兒童病人、併用obinutuzumab於先前曾接受至少兩線全身性治療無效或復發的濾泡性淋巴瘤成人病人，也均擴大給付用藥，每年每項受惠人數約62人至230人，挹注藥費約0.76億元至2.69億元不等。此外，健保亦擴增給付治療因癌症化療引起噁心與嘔吐的藥物。

針對依賴全靜脈營養輸液的短腸症兒童病人用藥，以及患有高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病的腎病變兒童病人用藥，健保也擴大給付新藥，增加治療選項。

在疾管署方面，公費流感抗病毒藥劑適用對象，增列產後2週內之婦女、未滿18歲兒少BMI（身體質量指數）超過同齡第95百分位者的類流感患者，預估逾50萬人符合資格；同時開放55至64歲原住民公費接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，預估約7.2萬人受益。

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