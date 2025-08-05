自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》選諮商心理師 先給自己3次嘗試機會

2025/08/05 19:36

心理師林亭孜建議，在進行心理諮商前，可以簡要整理對諮商的想法。（圖取自shutterstock）

心理師林亭孜建議，在進行心理諮商前，可以簡要整理對諮商的想法。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人有心理諮商需求，然該如何選擇諮商師？諮商的地點？諮商心理師指出，不妨在諮商前，先想一想自己想要討論的議題是什麼，接著從交通與費用等細節上找出最適合自己的地方。

心理師林亭孜在粉專「童伴心理治療所」說明，你可能好奇「有那麼多心理師，我要從哪裡開始選擇起？」，我會回答：選出「最適合現在的你」就是最好的安排。

首先，先幫助自己簡要整理對諮商的想法，例如：「我想要在諮商裡討論怎樣的經驗與議題？」、「我希望在這段關係裡，感受到什麼樣的支持？」、「我現在最需要什麼樣的節奏與陪伴？」。

再來思考生活層面上，合理安排諮商的可能，包含「時間」、「交通地點」、「諮商費用」等等，有哪些合適的選項適合安排諮商？最後，當進入諮商室，一般建議給自己3到5次諮商嘗試看看，若在這個過程中感受到：「雖然會有點緊張，但想到心理師與諮商時，能清楚感受到被理解，並且會想再繼續試試看」，通常是一個不錯的跡象。

最後，林亭孜提醒：不需要一開始就完全知道自己想要或適合什麼，而對諮商是一段時間的探索，更是一個很好的自我覺察，在那當中不僅是對自身想談的議題有更多整理，更能練習感受、表達和選擇。

衛福部與八大公、學、協會合作推動「青壯世代心理健康支持方案」，於12月31日前，提供15歲到45歲有心理諮商需求的民眾，每人3次免費心理諮商，以達到鼓勵求助、促進個人能力正向成長，及高風險即早介入。衛福部提醒，在進行諮商前，掌握4個口訣，查詢、預約、準備及諮商：查詢本方案尚有名額之合作機構→聯繫合作機構，預約使用服務→攜帶身分證明文件以供查驗→至合作機構接受諮商。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中