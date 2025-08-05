健康網》選諮商心理師 先給自己3次嘗試機會

心理師林亭孜建議，在進行心理諮商前，可以簡要整理對諮商的想法。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人有心理諮商需求，然該如何選擇諮商師？諮商的地點？諮商心理師指出，不妨在諮商前，先想一想自己想要討論的議題是什麼，接著從交通與費用等細節上找出最適合自己的地方。

心理師林亭孜在粉專「童伴心理治療所」說明，你可能好奇「有那麼多心理師，我要從哪裡開始選擇起？」，我會回答：選出「最適合現在的你」就是最好的安排。

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首先，先幫助自己簡要整理對諮商的想法，例如：「我想要在諮商裡討論怎樣的經驗與議題？」、「我希望在這段關係裡，感受到什麼樣的支持？」、「我現在最需要什麼樣的節奏與陪伴？」。

再來思考生活層面上，合理安排諮商的可能，包含「時間」、「交通地點」、「諮商費用」等等，有哪些合適的選項適合安排諮商？最後，當進入諮商室，一般建議給自己3到5次諮商嘗試看看，若在這個過程中感受到：「雖然會有點緊張，但想到心理師與諮商時，能清楚感受到被理解，並且會想再繼續試試看」，通常是一個不錯的跡象。

最後，林亭孜提醒：不需要一開始就完全知道自己想要或適合什麼，而對諮商是一段時間的探索，更是一個很好的自我覺察，在那當中不僅是對自身想談的議題有更多整理，更能練習感受、表達和選擇。

衛福部與八大公、學、協會合作推動「青壯世代心理健康支持方案」，於12月31日前，提供15歲到45歲有心理諮商需求的民眾，每人3次免費心理諮商，以達到鼓勵求助、促進個人能力正向成長，及高風險即早介入。衛福部提醒，在進行諮商前，掌握4個口訣，查詢、預約、準備及諮商：查詢本方案尚有名額之合作機構→聯繫合作機構，預約使用服務→攜帶身分證明文件以供查驗→至合作機構接受諮商。

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