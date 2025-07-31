健康網》愛飆高音、喝冰飲？ 醫：4大錯誤恐失聲

醫師提醒，錯誤的唱歌習慣或技巧不當，可能對聲帶造成永久性傷害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不論是親友、同事相聚歡唱KTV、卡拉OK或是自己獨唱紓壓，都是很好的休閒娛樂方式，但輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳提醒，錯誤的唱歌習慣或技巧不當可能對聲帶造成永久性傷害。唱歌時最容易被忽略的4種傷聲帶習慣，分別是直接飆高音、喉嚨硬擠聲音、愛喝冰飲，以及用嗓過度。

胡皓淳在臉書「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」指出，唱歌也算是一種運動，也要小心唱歌產生的「運動傷害」，並教導如何做。免

請繼續往下閱讀...

唱歌前不暖聲 直接飆高音

胡皓淳指出，直接飆高音是最危險但也最常被忽略的習慣之一。就像運動前需要暖身一樣，聲帶也需要逐漸暖開才能承受高強度的使用。很多人一開口就想唱最愛的高音歌曲，這會讓冷硬的聲帶肌肉突然承受巨大壓力，極容易造成聲帶水腫、出血甚至長瘜肉。特別是在KTV或演唱會等興奮的場合，腎上腺素上升會讓人忽略聲帶的疲勞訊號。

他建議，唱歌前一定要做15-20分鐘的暖聲練習，反覆做低音延伸到高音再到低音的滑音練習，讓聲帶充分準備好，再進行高難度演唱。

用喉嚨硬擠 非腹式呼吸技巧

無論是業餘愛好者還是半專業歌手，最常犯的錯誤就是用喉嚨「硬擠」出聲音，而不是運用正確的腹式呼吸技巧。

當感覺喉嚨緊迫、脖子用力，甚至唱完歌喉嚨痛時，就是在用錯誤方式發聲。這種方式會讓聲帶承受過度壓力，長期下來會導致聲帶慢性發炎，甚至長繭。

歌時，要持續補充室溫或微溫的白開水，避免一切冰飲、酒精和含咖啡因的飲料，讓聲帶保持最佳的潤滑狀態；示意圖。（圖擷取自photoAC）

忽略補充水分 愛喝刺激性飲料

很多人唱歌時為了「清涼」而大量飲用冰水或冰飲料，這對聲帶來說是災難性的習慣！

胡皓淳提醒，冰冷的液體會讓聲帶周圍的肌肉收縮僵硬，血液循環變差，大幅增加受傷風險。更糟糕的是，含糖飲料和酒精會讓喉嚨分泌黏稠的痰液，影響聲帶振動的順暢度。

研究顯示，職業歌手最常見的聲帶問題之一就是因為錯誤的補水習慣造成的慢性發炎。胡皓淳建議，唱歌時，要持續補充室溫或微溫的白開水，避免一切冰飲、酒精和含咖啡因的飲料，讓聲帶保持最佳的潤滑狀態。

連續長時間練唱 不休息

現代人常常一進KTV就連唱3-4小時，或是在家練習時一口氣唱完整張專輯，完全不給聲帶休息時間！

胡皓淳表示，聲帶是非常精密的肌肉組織，需要定期休息才能維持最佳狀態。連續使用會讓聲帶充血腫脹，彈性下降，嚴重時甚至會出現微小撕裂傷，建議可以遵循「唱15分鐘休息5分鐘」的法則。

如果你經常感到聲音嘶啞、喉嚨痛或說話困難，請立即停止唱歌並諮詢醫師。記住，我們只有一副聲帶，一旦受損就很難完全復原，預防永遠比治療重要

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法