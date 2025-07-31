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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》誤飲漂白水 ICU醫陳志金警：勿「舊瓶再利用」

2025/07/31 16:41

為避免誤把漂白水當水喝，ICU醫師陳志金指出，危險物品不要和飲用飲料擺在一起，才能避免食安危機；圖為情境照。（圖取自freepik）

為避免誤把漂白水當水喝，ICU醫師陳志金指出，危險物品不要和飲用飲料擺在一起，才能避免食安危機；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日知名冰淇淋店發生食安事件，一名男子誤喝到疑似消毒用的「次氯酸水」，造成身體不舒服而送醫。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金提醒民眾，最安全的做法就是，不要「舊瓶再利用」！如果想再利用空瓶，一定要注意3原則，移除原本的標籤、加上新而明顯的註記、危險物品不要和飲料擺在一起，才能避免食安危機。

陳志金在粉絲專頁「Icu醫生陳志金」發文分享，在急診或加護病房，經常會遇到誤喝農藥、殺蟲劑、清潔劑、鹼水、漂白水的病人，有一部分原因就是因為裝在「飲料瓶」內，被小孩或是老人家誤喝的而緊急送醫。

他說，台灣人節儉，部分年長者會將喝完的飲料瓶或酒瓶，留下來再利用。不過，這是一個非常危險的行為。為什麼呢？因為瓶子上的標籤是「可以喝的」，但卻裝了「不能喝的／有毒的」液體，這變種下日後潛在會被誤喝的食安風險。

有人會說「我有在上面寫字提醒啊」、「難道不會在喝之前先聞一下嗎」、「我們家人都知道這個不能喝啊」但是，陳志金強調「舊瓶再利用」就是一個存在的陷阱，就是等待一個不小心的人，或者不熟悉的人，來掉入危險！

陳志金提供民眾最安全的做法，就是不要「舊瓶再利用」。如果真的要用，就必須遵守3個原則：

1.撕掉標籤：無法撕掉標籤的容器，例如鋁罐，就不要再利用。

2.重新標示：最好在瓶外及蓋子上色，標示要在明顯可見的地方。

3.分開存放：擺放的位置，要遠原來可飲用的地方越遠越遠好。更要注意的是，不要隨便放在小孩可以輕易碰觸到的地方。

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