青光眼治療新選擇 微脈衝雷射免開刀

胡小姐（右）由母親陪同，現身說法接受「微脈衝青光眼雷射」最新醫療技術治療後的改變。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕27歲胡小姐因先天性虹膜缺損，自小視力不好，後來被診斷罹患青光眼，長期靠點藥水控制眼壓，近來有眼壓高情形，經嘉義基督教醫院「微脈衝青光眼雷射」免開刀治療，恢復期短，眼壓獲得控制，點眼藥水次數變少，眼睛也舒服多了。

嘉基醫院今天舉行「微脈衝青光眼雷射」開啟青光眼治療新頁記者會，胡小姐由母親陪同出席分享接受最新醫療技術帶來的治療成果。

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胡小姐說，被診斷罹患青光眼後，長期靠點藥水控制眼壓，日前有眼壓降不下來情況，經醫師建議可接受「微脈衝青光眼雷射」治療，來穩定眼壓，因可重複治療，也不用開刀，治療後，眼壓獲得較好控制，點眼藥水次數變少，眼睛也舒服多了。

嘉義基督教醫院「微脈衝青光眼雷射」免開刀治療，恢復期短，助青光眼患者控制眼壓。（記者丁偉杰攝）

嘉基眼科醫師傅柏元指出，因人口老化及近視族群增加，及長期使用3C產品，青光眼患者也不斷成長，且年齡層有年輕化的趨勢。傳統青光眼治療以藥物為主，多為眼藥水控制眼壓，但部分患者效果不佳或長期點藥造成眼部不適，如紅腫、過敏與乾眼。

「微脈衝青光眼雷射手術」副作用低、恢復期短，係運用低能量雷射刺激睫狀體，降低房水分泌、促進排出，有效降低眼壓；在門診就可進行，整個手術過程約5至10分鐘，僅需局部麻醉，手術的疼痛感與術後發炎風險明顯低於傳統冷凍手術；眼壓過低或眼球萎縮的併發症機率也大幅減少，讓更多患者受益。

傅柏元提醒，並非所有青光眼患者都適用此手術，仍需由眼科醫師根據個人病情進行詳細評估；患者完成手術後，仍須定期回診、監測眼壓變化，並搭配良好的生活習慣，如控制三高、避免過度用眼與熬夜，以避免病情惡化。

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