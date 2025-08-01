健康網》芒果養顏、護眼、助好眠 挑選牢記3撇步

營養師高敏敏指出，芒果富含多種維生素、膳食纖維以及礦物質鎂，不僅養顏、護眼、穩血壓，也有助於提升睡眠品質；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜愛在夏季吃點芒果冰；每年4月份開始，台灣各種芒果進入產季，無論單吃果實，或是榨汁、搭冰品都美味，也是夏季受歡迎的水果之一。農糧署分享，芒果種類多，各有特色，掌握帶果粉、底圓滑、有清香3口訣，便能挑選好果品。營養師高敏敏也表示，芒果富含多種維生素、膳食纖維以及礦物質鎂，不僅養顏、護眼、穩血壓，亦有助提升睡眠品質。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，從產期最早的土芒果，到風味濃郁的愛文，果型碩大的金煌、玉文，芒果品種繁多且各具特色。挑選時，色澤鮮麗「帶果粉」、果形飽滿「底圓滑」、近聞時帶「有清香」，代表芒果新鮮且品質佳，品嘗正當時。

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另，營養師高敏敏曾於臉書專頁發文指出，芒果不僅品種不同，營養也不同，通常包括以下營養素成分與作用：

●膳食纖維：幫助腸道順暢 增加飽足感。

●礦物質鎂：天然的神經安定劑 穩定神經、提升睡眠品質。

●礦物質鉀：預防心血管疾病 降血壓、消水腫。

●維生素C：抗壓、抗氧、養顏。

●維生素A：提升夜間暗視力 保護黏膜健康。

此外，高敏敏表示，吃芒果沒問題，但需掌握適量原則，吃對份量才不會讓糖悄悄超標，影響血糖波動。同時也建議芒果每天吃1份即可、2份為限，以平常飯碗為基準，1份為裝到8分滿左右，且比較不建議食用芒果乾等加工食品，因精緻糖量高。若有芒果過敏、糖尿病、腎臟病、三高等疾病者，更須注意攝取。

農糧署提醒，由於芒果屬於後熟型的熱帶水果，若果皮尚帶果粉且手感硬，建議先以常溫靜置2天，待果皮轉油亮、出現果香，則代表已轉成熟，此時可立即品嘗，或以報紙包裹後，儘速放入冰箱冷藏。若出現黑點未傷及果肉，可安心食用，但若損傷嚴重、變味變色，應避免食用。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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