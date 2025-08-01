自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》芒果養顏、護眼、助好眠 挑選牢記3撇步

2025/08/01 17:36

營養師高敏敏指出，芒果富含多種維生素、膳食纖維以及礦物質鎂，不僅養顏、護眼、穩血壓，也有助於提升睡眠品質；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師高敏敏指出，芒果富含多種維生素、膳食纖維以及礦物質鎂，不僅養顏、護眼、穩血壓，也有助於提升睡眠品質；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜愛在夏季吃點芒果冰；每年4月份開始，台灣各種芒果進入產季，無論單吃果實，或是榨汁、搭冰品都美味，也是夏季受歡迎的水果之一。農糧署分享，芒果種類多，各有特色，掌握帶果粉、底圓滑、有清香3口訣，便能挑選好果品。營養師高敏敏也表示，芒果富含多種維生素、膳食纖維以及礦物質鎂，不僅養顏、護眼、穩血壓，亦有助提升睡眠品質。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，從產期最早的土芒果，到風味濃郁的愛文，果型碩大的金煌、玉文，芒果品種繁多且各具特色。挑選時，色澤鮮麗「帶果粉」、果形飽滿「底圓滑」、近聞時帶「有清香」，代表芒果新鮮且品質佳，品嘗正當時。

另，營養師高敏敏曾於臉書專頁發文指出，芒果不僅品種不同，營養也不同，通常包括以下營養素成分與作用：

●膳食纖維：幫助腸道順暢 增加飽足感。

●礦物質鎂：天然的神經安定劑 穩定神經、提升睡眠品質。

●礦物質鉀：預防心血管疾病 降血壓、消水腫。

●維生素C：抗壓、抗氧、養顏。

●維生素A：提升夜間暗視力 保護黏膜健康。

此外，高敏敏表示，吃芒果沒問題，但需掌握適量原則，吃對份量才不會讓糖悄悄超標，影響血糖波動。同時也建議芒果每天吃1份即可、2份為限，以平常飯碗為基準，1份為裝到8分滿左右，且比較不建議食用芒果乾等加工食品，因精緻糖量高。若有芒果過敏、糖尿病、腎臟病、三高等疾病者，更須注意攝取。

農糧署提醒，由於芒果屬於後熟型的熱帶水果，若果皮尚帶果粉且手感硬，建議先以常溫靜置2天，待果皮轉油亮、出現果香，則代表已轉成熟，此時可立即品嘗，或以報紙包裹後，儘速放入冰箱冷藏。若出現黑點未傷及果肉，可安心食用，但若損傷嚴重、變味變色，應避免食用。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中