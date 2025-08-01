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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》寶寶夏日外出全攻略 4招預防熱傷害

2025/08/01 10:20

炎熱夏季，如果父母想帶著小寶寶出外踏青，衛福部國健署建議，要做好抗熱與防蚊工作；圖為情境照。（圖取自freepik）

炎熱夏季，如果父母想帶著小寶寶出外踏青，衛福部國健署建議，要做好抗熱與防蚊工作；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天天氣熱、蚊蟲多，父母如果想帶著小寶寶出外踏青，享受親子之樂，該如何讓寶寶舒服度一「夏」？衛福部國健署在臉書專頁「孕產兒關懷粉絲團」提醒，不妨從穿著涼爽、防曬要做足、水分要足夠，以及室內溫度不宜過低等方面照顧嬰幼兒的需求，並選擇安全的防蚊產品，助小寶貝對抗「蚊蟲」及「高溫」。

爸媽外出時該如何觀察，孩子是單純的過熱，還是中暑了？衛福部「孕產兒關懷網站」提醒，可先查看寶寶的體溫，如果體溫約落在37.5～38℃左右，不超過39℃，且沒有伴隨其他感冒症狀，則單純屬於過熱情況，常見於1歲以下的嬰兒，只要脫去寶寶身上多餘的衣物，調整室內溫度，保持涼爽，過熱情況就能緩解。

一旦寶寶的體溫高於39℃，合併其他症狀，像是脫水、頭痛、劇烈嘔吐，甚至是意識不清、昏厥等，極可能中暑，爸媽們務必儘快將寶寶送醫治療，避免造成更嚴重的後果。

年紀較小的嬰幼兒，因為體溫中樞系統還沒發育完全，再加上體內新陳代謝較快，體表水分蒸發的速度也快，排汗量增加，又沒能補充適量的水分時，就容易因為「熱」傷害到身體，出現不適症狀。

國健署提醒，這種狀況不只發生在戶外，空氣不流通的室內，以及密閉的車廂，都是導致孩子熱傷害的常見原因。以下提供爸媽4招預防熱傷害的方法：

1.穿著涼爽：以長袖、針織纖維較密、透氣材質的衣物為主，不用有過多的包覆，參考大人穿著厚度即可。

2.防曬要做足：避免在早上10點至下午2點出門，6個月大以下的孩子，還不適合各種防曬產品，建議運用帽子、衣物、陽傘等物品，並待在陰涼處，確保孩子不會熱過頭，手推車上也應該要有遮陽罩，6個月大以上的寶寶，可擦防曬乳來防曬。

3.水分要足夠：想要有效消暑，水分的補充非常重要。無論是待在室內或室外，都要適時攝取足夠的水分，但不建議給寶寶市售的含糖飲料，如果是想要喝冰水，也要特別注意適量即可，大量飲用可能會加速血管收縮，孩子可能會出現腹痛、咳嗽等狀況。若想要知道孩子的水分攝取是否充足，可以觀察其尿量，新生兒一天約會換6～10次的尿布，1歲以內的孩子，約5～6次。

4.室內溫度不宜過低：冷氣房室內最佳的溫度建議調整在25～28度之間，感覺舒適涼爽即可。如此也能避免孩子一下子從高溫的室外進到低溫的屋內，溫度落差太大，血管突然收縮，出現頭暈、打噴嚏等不適症狀。

防蚊工作又該怎麼做？國健署建議，讓孩子穿著淺色的長衣、長褲、長襪，儘量不要讓皮膚曝露在空氣中，減少被蚊蟲叮咬。

防蚊液方面，目前核可的安全化學成分有diethyltoluamide/DEET（待乙妥／敵避）、picaridin（派卡瑞丁），以及IR3535（伊默克），這3種藥劑皆能有效達到防蚊效果。成人能選用DEET濃度≦50％的防蚊藥劑，2個月大以上的孩童，建議使用DEET濃度為10％～30％的防蚊產品，並要確實清洗乾淨，要注意的是，2個月大以下的孩子，則都不適用。

而含有picaridin（派卡瑞丁）和IR3535（伊默克）的防蚊用品，根據目前的產品許可證，僅適用於2歲以上的孩童。

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