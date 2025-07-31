健康網》「假性上班」比請假更糟？研究：3因素害你效率低

不少人經常「假性上班」：人看似有在上班，卻效率低落，甚至感到極度憂鬱。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕也許大家多深信「上班沒有不累的」，即便感覺狀況不好，甚至感到微恙，仍因為很難請假、人手不足，或是家人會不高興等原因，硬撐著到公司上班。但這樣容易造成「假性上班」。研究發現：很多人明明有上班，卻比沒上班、請病假造成的損失更大！

「假性上班」（Presenteeism、プレゼンティーズム）指人在辦公室，卻效率低落；這相較於蹺班或請假，對企業與社會的經濟損失更嚴峻。根據一篇刊登在《Journal of Occupational and Environmental Medicine》心理學期刊以及日本大阪大學網站《ResOU》的研究，大阪大學資料可視化前沿機構的教授中村亨與東京大學教授山本義春、博士候選人諏訪香織（諏訪かおり）等人，請56名身體健康之成年工作者，回報當下身心狀態，每天5次；下班後，受試者須回報工作表現好不好，評估當日工作狀況。

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同時配戴穿戴式裝置，記錄每日睡眠時間與品質，追蹤身體反應。最後使用「WHO-HPQ 健康與工作表現問卷」評估全部期間的出勤狀況，採用Ecological Momentary Assessment（EMA）方法，並透過智慧型手機APP與穿戴式裝置進行即時記錄，比傳統問卷更能精確捕捉細節。

研究團隊首次發現「假性上班」的發生原因，特別是短期、偶發性的惡化狀況。明確造成假性上班的因素有：白天很憂鬱、肩頸特別僵硬與痠痛、前一晚睡眠時間不足。

其中憂鬱情緒成因複雜，難以短時間解決；然其他肩頸痠痛與睡眠不足，可透過調整生活習慣解決，進而提高工作效率，預防假性上班。研究希望這些成果，能協助個人提升日常工作效率，並且助管理者建立更有效的管理策略。

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