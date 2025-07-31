哺餵母乳有利寶寶認知發展 公共場所廣設哺集乳空間

研究指出，哺餵母乳有助嬰兒認知發展，並可降低未來的疾病風險，媽媽同時也能減少乳癌等多種癌症發生機會。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕哺餵母乳有助嬰兒認知發展，並可降低未來的疾病風險，媽媽同時也能減少乳癌等多種癌症發生機會。衛福部國民健康署副署長魏璽倫說，國健署持續推動母乳哺育支持系統，目前每10個孩子中，就有7人在母嬰親善醫療院所出生，媽媽只要在住院期間學到正確的哺乳方式，母乳哺餵成功率就會大大提升。

國健署副署長魏璽倫指出，為了讓有意願的媽媽都能順利哺育母乳，目前全台已有139家母嬰親善醫療院所及1家推廣院所，透過專業團隊服務，提供媽媽哺乳技巧，特定公營場所、車站、航空站等也設有4,049處哺集乳空間，提高公共場域哺乳可近性。

請繼續往下閱讀...

哺餵母乳有利於寶寶成長。（記者林志怡攝）

魏璽倫提到，從產期衛教到爸爸手冊、媽媽手冊中，都會提供媽媽哺餵母乳所需的資訊，讓媽媽懷孕期間就能先一步預習、做好準備，國健署也有提供系列影片，讓媽媽看著學，產後只要在住院期間學習到正確技巧，出院後再加上家人的支持，母乳哺育成功機率就會大大提高。

台灣兒科醫學會理事彭純芝進一步指出，研究發現哺餵母乳有利於孩子的認知發展，並有助於減少呼吸道、腸胃道等感染性疾病，也可降低過敏性疾病發生機會，對寶寶來說是絕佳的保護。

對於有些媽媽會擔心自己的母乳不夠寶寶吃，彭純芝提醒，媽媽的乳汁分泌是「有出有進」的過程，寶寶吃得越多、媽媽分泌越多，只要頻繁哺餵，就很容易實現純母乳哺育，另外寶寶如果吃飽，通常就會自然鬆手，睡覺也會睡得安穩，媽媽也可以多注意孩子的體重變化與尿量，來判斷孩子的進食情況。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈則說，許多媽媽擔心產後「瘦不回去」，連帶各種疾病風險也隨之而來，但文獻研究發現，哺餵母乳除可以降低乳癌風險，媽媽一個月也可以比一般人多瘦半公斤至1公斤，連帶降低三高、慢性病、子宮內膜癌等風險，另因哺乳期間抑制排卵，也有助於降低卵巢癌風險。

研究發現哺餵母乳有利於孩子的認知發展，並有助於減少呼吸道、腸胃道等感染性疾病。（記者林志怡攝）

此外，黃建霈表示，乳汁分泌量雖然有個人體質因素，但只要按照孩子需求提供母乳，人體就會促進乳汁生成，因此奶量不夠大多是執行上有錯誤，只要調整過來，很快就能改善，按照孩子的需求哺餵母乳是最好的，但如果孩子4個鐘頭以上都沒有進食，媽媽就要稍加注意是否有異常情況。

黃建霈也提到，有些媽媽會擔心寶寶進食時造成疼痛或乳頭破皮，但孩子含乳姿勢正確，就能避免受傷情況，且孩子也能順利吸到乳汁，不會因此發脾氣或哭鬧。

國健署副署長魏璽倫說，目前每10個孩子中，就有7人在母嬰親善醫療院所出。（記者林志怡攝）

國健署指出，為了讓有意願的媽媽都能順利哺育母乳，目前全台已有139家母嬰親善醫療院所及1家推廣院所。（記者林志怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法