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健保決議不給付失智新藥「欣智樂」石崇良曝3原因

2025/07/31 13:43

健保署長石崇良表示，欣智樂經專家會議討論已因為3原因不建議納入健保，樂意保則是本月剛提出申請，預計明年第1季才會有審議結果。（記者林惠琴攝）

健保署長石崇良表示，欣智樂經專家會議討論已因為3原因不建議納入健保，樂意保則是本月剛提出申請，預計明年第1季才會有審議結果。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕食藥署今（2025）年核准「樂意保」、「欣智樂」等2款失智症新藥，可提供早期阿茲海默症患者使用，健保署長石崇良6月下旬表示，其中1款已提出健保給付申請，引發立委關注進度，但他今（31日）回應，欣智樂經專家會議討論已因為3原因不建議納入健保，樂意保則是本月剛提出申請，預計明年第1季才會有審議結果。

樂意保（LEQEMBI）與欣智樂（KISUNLA）是針對早期阿茲海默症的新藥，可清除腦中類澱粉蛋白，有望延緩退化，根據研究顯示，前者延緩病程約26%，後者則是約35%，2款藥費均至少150萬元以上。

民進黨立法委員劉建國、李坤城等人今日在立法院社福及衛環委員會都關注健保給付申請、審議的進度，石崇良指出，欣智樂已經通過專家會議討論，會中認為目前完成臨床三期臨床試驗，但使用的追蹤時間不夠久，長期效益不明，加上藥費高昂，未必符合成本效益，以及參考英國、澳洲、加拿大等國際醫療科技評估中心均未建議支付使用，因此決議為不建議納入健保給付。

至於藥物「樂意保」，石崇良指出，除了一項是三期臨床試驗外，其餘都是二期前的試驗，因為本月才申請健保給付，預計要先進入醫療科技評估45天，完成審議可能就是等到明年第1季。

石崇良強調，目前粗估國內失智症患者約37萬人，其中約一半是輕症，但並不是所有人都適合使用新藥，仍需要符合一些特定條件。

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