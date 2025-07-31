健康網》父親節將至！帶爸爸做檢查 保攝護腺健康

不少父親有攝護腺的問題，常有頻尿狀況。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父親節將至，除了補品或安排健檢來表達關心，還有更佳方式！顧家醫療總院長顧芳瑜醫師提醒，男性長輩對泌尿問題往往難以啟齒，不妨透過「IPSS 國際攝護腺症狀評量表」協助爸爸初步評估、聊聊排尿狀況，也能成為實質又實用的父親節關懷方式。

顧芳瑜分享，近日診間就來了三名結伴就診的50多歲高爾夫球友。他們表示每次打球中途都有人「尿遁」，十八洞打下來要花很長時間，彼此分享後覺得有必要解決一下頻尿困擾，索性一起掛號就診不尷尬，也能互相鼓勵。檢查後，其中兩人分別確診為攝護腺肥大與膀胱過動症，前者接受微創手術，後者則透過服藥改善症狀。顧芳瑜指出，這顯示現代男性愈來愈願意正視泌尿健康，「揪團看泌尿科」本身就是一種正向觀念的改變。

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他也藉此指出，攝護腺肥大與膀胱過動症是中年男性常見的泌尿困擾，因兩者的症狀高度相似，都可能出現頻尿、夜尿、急尿等情形，常讓人混淆，但治療方式其實略有不同。

攝護腺肥大主要是攝護腺體積逐漸增大，壓迫尿道，造成排尿不順、尿流變弱、殘尿感等問題，較常見於50歲以上男性。而膀胱過動症則多與自律神經失調或壓力有關，膀胱會在未充滿時就提前發出「尿意」訊號，導致患者即使尿量不多，也頻繁感到想上廁所。

他也提醒，這兩種疾病偶爾會同時存在，更需專業判斷。臨床上會安排超音波檢查、尿流速測試等輔助診斷，協助確認病因。治療上，攝護腺肥大可視情況採藥物治療，或選擇水蒸氣消融術、攝護腺拉提等微創手術，特別適合希望縮短恢復期的職場中壯年男性。膀胱過動症則以藥物穩定神經訊號為主，但因需長期服藥，有些患者會感到心理壓力，也可考慮經皮脛神經電刺激（PTNS）或每日貼片等替代療法。

顧芳瑜建議，40歲以上男性可上網搜尋或至診所索取「IPSS攝護腺評量表」，透過簡單問卷自行檢測泌尿狀況，若分數達10分以上就應儘早就醫，以免延誤。

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