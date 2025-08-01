健康網》燕麥+牛奶影響鈣吸收？ 3招助攻補鈣更加分

營養學者洪泰雄說，燕麥中的植酸可能降低鈣的吸收率，只要偶爾換成低植酸穀物，並注意飲食均衡，燕麥加牛奶仍是健康飲食選擇；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人喜歡用牛奶沖泡燕麥，覺得既方便又營養，但網傳燕麥會阻礙牛奶的鈣質吸收，這是真的嗎？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文表示，雖然燕麥中的植酸可能略微降低牛奶中鈣的吸收率，但整體影響不大。建議偶爾可換成低植酸穀物，日常飲食搭配深綠色蔬菜、豆腐、堅果等含鈣食物，並攝取足夠維生素D，飲食均衡下，燕麥加牛奶仍是健康飲食選擇。

膳食纖維干擾營養素吸收

洪泰雄表示，燕麥含有植酸（Phytic acid），這是一種抗營養素，會與鈣、鐵、鋅等礦物質結合，形成難以吸收的複合物，進而減少礦物質的吸收率。膳食纖維雖是燕麥的優點，但部分研究指出，過量膳食纖維可能會干擾某些營養素（如鈣）的吸收，尤其是可溶性膳食纖維降低腸道酸度，可能影響鈣的溶解與離子狀態。

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此外，洪泰雄指出，牛奶本身是很好的鈣來源，同時含有乳糖與維生素D，有助於促進鈣的吸收。不過，也有研究表示，高蛋白質攝取會增加尿鈣排出，雖然這個效應對整體鈣平衡的影響尚具爭議。因此，總結來說，燕麥＋牛奶不是壞搭配，但別只靠這一餐補鈣。

均衡飲食3招補鈣更安心

洪泰雄進一步提及，日常想要充足補鈣，建議飲食掌握以下3招更安心：

●偶爾換成低植酸穀物（如糙米、玉米片），或使用發酵處理過的燕麥。

●日常搭配深綠色蔬菜、豆腐、堅果等含鈣食物。

●注意維生素D的攝取（日曬或補充劑皆可）。

洪泰雄強調，與其擔心一餐的吸收率，不如看整體的營養攝取。因此，牛奶加燕麥依是健康的選擇，只要全日飲食夠均衡，就不必過度擔心鈣的吸收問題。

營養學者洪泰雄表示，想要充足補鈣，日常飲食可搭配深綠色蔬菜、豆腐、堅果等含鈣食物，並注意維生素D的攝取；示意圖。（圖取自freepik）

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