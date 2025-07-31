獎勵鼻胃管移除 健保署長：年底前納長照住宿機構、放寬對象

健保署長石崇良（右）表示，鼻胃管移除獎勵適用對象將從插管3個月以上放寬為1個月以上，並與長照基金合作，納入長照住宿式機構。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部統計，全台約40萬人仰賴鼻胃管進食，健保署2022年6月起新增給付獎勵鼻胃管移除，但成效不佳，對此，健保署長石崇良今（31日）表示，獎勵適用對象將從插管3個月以上放寬為1個月以上，並與長照基金合作，納入長照住宿式機構，預計今（2025）年底前上路，盼助病人擺脫象鼻人生。

鼻胃管是由口置入，用於吞嚥困難時提供患者食物、飲水或藥物，但長期放置管路會造成口腔與喉嚨不適，清潔受限，無法享受食物感受，並伴隨外觀不自信，也可能出現胃酸順著管子上流，發生食道潰瘍等。

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為了協助患者脫離鼻胃管，健保署於2022年6月起新增給付，針對留置鼻胃管3個月以上者，鼓勵醫療團隊透過訓練吞嚥等方式，讓病人恢復經口進食，每人次獎勵3000點（每點約0.9元），原預估每年1萬多人受惠，但截至今年3月僅649人達標，成效明顯不彰。

國民黨立委廖偉翔今日在立法院社福及衛環委員會質詢時關注此項議題，石崇良坦言，這項計畫確實執行得不好，也已進行檢討，經過專家討論，預計獎勵計畫適用對象將從插管3個月以上放寬為1個月以上，並且與長照基金合作，納入長照住宿式機構，若以時程來推算，今年底前可望上路。

廖偉翔進一步建議強化早期吞嚥評估、跨專業賦能、機構照護人員訓練等，以及明年拔管獎勵給付點數應該再提升1.5至2倍；衛福部次長林靜儀承諾會努力。

廖偉翔也提到，衛福部長邱泰源今年初在立法院強調，台灣須將移除鼻胃管列為長照3.0重點項目，會儘速提出計畫。不過，立法院厚生會推動無管人生委員會委員涂心寧表示，半年過去了，衛福部仍未提出具體計畫，忽視患者的基本權益。林靜儀說明，長照司已經在規劃中。＃

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