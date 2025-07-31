冬病夏治 醫三伏貼療程肋8歲童調理體質

部立新營醫院即日起提供三伏貼療程，運用「冬病夏治」的概念進行體質調理。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕8歲謝小妹妹從幼兒時期就飽受鼻子過敏困擾，早上起床常連續打噴嚏、流鼻水，也伴隨眼睛搔癢發紅，吹到冷風症狀更明顯，平時食慾不好、容易挑食。經新營醫院中醫科醫師陳逸平評估後，診斷為肺脾氣虛、外邪易侵的體質，建議進行三伏貼療程，家長明顯感受到孩子清晨的打噴嚏次數減少，流鼻水的情形逐漸減輕，挑食情況也比以前好轉。

陳逸平表示，在家長配合下，謝小妹妹於夏季三伏期間連續貼敷三次，選取如大椎、風門、肺俞、脾俞等穴位敷貼藥餅，調補脾肺，提升抵抗力。三伏貼是中醫傳統的外治療法，運用「冬病夏治」的概念進行體質調理。

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所謂「冬病」，是指每逢冬季或寒冷天氣容易反覆發作或加重的疾病；「夏治」則是在一年之中陽氣最旺盛的三伏天，將溫熱性中藥材製成藥餅，貼敷於特定穴位，利用人體陽氣充沛、腠理開泄的時機，透過穴位刺激與藥物吸收，以溫通經絡、扶助正氣、驅散寒邪，達到改善體質、預防疾病的目的。

陳逸平說明，三伏貼療法適合以下體質或疾病類型的民眾：1.過敏性體質：如過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎。2.呼吸系統疾病：如慢性支氣管炎、反覆感冒、久咳不癒。3.消化功能虛弱：如腹瀉、食慾不振。4.婦科寒性體質：如經痛、白帶偏多、不孕。5.體質虛寒者：如手腳冰冷、畏寒怕冷、容易疲倦。今年三伏天的時間為初伏7月20日、中伏7月30日、末伏8月9日，新營醫院中醫科即日起至8月31日提供三伏貼療程。

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