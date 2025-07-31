未成年兒少照顧者暑假壓力倍增 國教盟和天使心籲政府伸援手

未成年兒少照顧者暑假更辛苦，國教盟和天使心呼籲政府伸援手提供喘息服務等。圖為國教盟走訪偏鄉服務。（國教盟提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕根據一份英國調查及國立暨南國際大學教授吳書昀研究，國教行動聯盟與天使心家族基金會今（31）日發聲明關注「未成年兒少照顧者」權益，家庭中的未成年者身為家中病人的主要照顧者，在暑假期間恐面對更大的孤單與壓力，呼籲政府主管機關伸援手提供喘息服務等、社會大眾多關心支持兒少照顧者。

國教盟理事長王瀚陽表示，根據英國Carers Trust與Action for Children於2023年7月調查，82%兒少照顧者在暑假期間感到孤單，86%感受的壓力甚於上學期間，其中39%整個暑假都處在焦慮狀態，超過4分之1兒少照顧者每天花超過10小時照顧家人，超過上學時間，且有27%兒少認為暑假無法獲得任何喘息機會。

請繼續往下閱讀...

王瀚陽表示，台灣對此缺少正式統計，專家估計2%至3%兒少正獨力照顧長輩，例如國二女生小恬需餵藥、洗澡、換尿布照顧愛滋母，兼顧家務與幼妹；台中山區原住民部落中學生阿寶自2022年起獨力照顧重病母親，直到2023年母親過世，因不堪壓力而在社群媒體求救；花蓮國二學生阿徑長期背負照顧弟妹責任；屏東國三學生，因需照顧失智祖母，14歲開始打工補貼家用。

王瀚陽表示，國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授吳書昀也曾指出，國際研究顯示，未成年照顧者比例約2%至8%，台灣應落於其間，急需全面普查，而依衛福部社家署通報系統顯示，家有未成年照顧者僅占脆弱家庭新案0.6%，顯示有大量黑數，呼籲政府儘速建立校園識別與跨部門支持機制。

天使心家族社會福利基金會發言人劉淑慧指出，長期陪伴愛奇兒家庭發現，許多父母常期望健康的手足成為主要照顧者，親職化現象使他們提早承受成人的責任，剝奪了童年應有的自由與快樂。國教盟青年部執行長李雨函表示，兒少照顧者政策單一碎片化，即便已有社安網脆弱家庭系統新增註記功能，但缺乏更完善的跨部門合作，尤其暑假期間兒少照顧者的困境更嚴重，呼籲政府建立「校園識別支持機制」，並進行「未成年照顧者普查專案」，以法律明文保障兒少照顧者受教育權與健康權，使照顧者每人每年可享有3 次公費心理諮商，並提供喘息服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法