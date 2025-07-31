自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

未成年兒少照顧者暑假壓力倍增 國教盟和天使心籲政府伸援手

2025/07/31 10:26

未成年兒少照顧者暑假更辛苦，國教盟和天使心呼籲政府伸援手提供喘息服務等。圖為國教盟走訪偏鄉服務。（國教盟提供）

未成年兒少照顧者暑假更辛苦，國教盟和天使心呼籲政府伸援手提供喘息服務等。圖為國教盟走訪偏鄉服務。（國教盟提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕根據一份英國調查及國立暨南國際大學教授吳書昀研究，國教行動聯盟與天使心家族基金會今（31）日發聲明關注「未成年兒少照顧者」權益，家庭中的未成年者身為家中病人的主要照顧者，在暑假期間恐面對更大的孤單與壓力，呼籲政府主管機關伸援手提供喘息服務等、社會大眾多關心支持兒少照顧者。

國教盟理事長王瀚陽表示，根據英國Carers Trust與Action for Children於2023年7月調查，82%兒少照顧者在暑假期間感到孤單，86%感受的壓力甚於上學期間，其中39%整個暑假都處在焦慮狀態，超過4分之1兒少照顧者每天花超過10小時照顧家人，超過上學時間，且有27%兒少認為暑假無法獲得任何喘息機會。

王瀚陽表示，台灣對此缺少正式統計，專家估計2%至3%兒少正獨力照顧長輩，例如國二女生小恬需餵藥、洗澡、換尿布照顧愛滋母，兼顧家務與幼妹；台中山區原住民部落中學生阿寶自2022年起獨力照顧重病母親，直到2023年母親過世，因不堪壓力而在社群媒體求救；花蓮國二學生阿徑長期背負照顧弟妹責任；屏東國三學生，因需照顧失智祖母，14歲開始打工補貼家用。

王瀚陽表示，國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授吳書昀也曾指出，國際研究顯示，未成年照顧者比例約2%至8%，台灣應落於其間，急需全面普查，而依衛福部社家署通報系統顯示，家有未成年照顧者僅占脆弱家庭新案0.6%，顯示有大量黑數，呼籲政府儘速建立校園識別與跨部門支持機制。

天使心家族社會福利基金會發言人劉淑慧指出，長期陪伴愛奇兒家庭發現，許多父母常期望健康的手足成為主要照顧者，親職化現象使他們提早承受成人的責任，剝奪了童年應有的自由與快樂。國教盟青年部執行長李雨函表示，兒少照顧者政策單一碎片化，即便已有社安網脆弱家庭系統新增註記功能，但缺乏更完善的跨部門合作，尤其暑假期間兒少照顧者的困境更嚴重，呼籲政府建立「校園識別支持機制」，並進行「未成年照顧者普查專案」，以法律明文保障兒少照顧者受教育權與健康權，使照顧者每人每年可享有3 次公費心理諮商，並提供喘息服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中