自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》魚「3部位」含重金屬 營養師點名別吃5種魚

2025/07/31 17:22

營養師張語希提醒，魚皮、魚頭、魚內臟吃錯反讓重金屬下肚；示意圖。（圖取自photo AC）

營養師張語希提醒，魚皮、魚頭、魚內臟吃錯反讓重金屬下肚；示意圖。（圖取自photo AC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃魚能夠補充Omega-3、膠原蛋白、DHA等營養，不過營養師張語希在臉書專頁「營養師 張語希」提醒，魚皮、魚頭、魚內臟吃錯反讓重金屬下肚；另外，大型掠食魚類、炸魚類、重口味中式魚料理、深海魚、生魚片或生食魚類，不是不能吃，而是吃的時候要小心，別讓營養變成風險。

魚皮、魚頭、魚內臟重金屬風險

●魚皮：富含膠原蛋白、不飽和脂肪酸。小心重金屬（例：汞、鉛）最容易累積的地方，尤其是來自海洋的大型魚種。

●魚頭：有DHA、EPA、膠質。要小心魚鰓周圍藏毒素+寄生蟲，料理時注意需清理乾淨。

●魚內臟：營養有限，毒素、重金屬、寄生蟲累積最多，不建議食用。

5種魚要小心吃

●大型掠食魚類：如旗魚、鮪魚、鯊魚，容易累積高量汞與重金屬，孕婦與孩童盡量避免。

●炸魚類：高溫油炸容易產生反式脂肪，要留意心血管疾病風險。

●重口味中式魚料理：像是紅燒魚、糖醋魚等料理，鈉含量超高，水腫、血壓要注意。

●深海魚：如鯖魚、秋刀魚等，Omega-3雖然好，但部分魚仍有重金屬風險，記得選小尾、有產地標示的最安心。

●生魚片、生食魚類：有寄生蟲、細菌污染風險，免疫力差、孕婦、孩童避免生食。

安心吃魚小技巧

●鮭魚去皮再煎：去皮再煎減少約40%重金屬，若煎完再挑皮只減少約20%重金屬。

●選擇小型魚種：秋刀魚、鯖魚、小黃魚，體積小、食物鏈短，污染相對少。

●煮魚湯前先汆燙：除腥、除雜質，還能帶走重金屬殘留。

●選有檢驗標章的品牌魚：附有CAS標章、產銷履歷水產品，來源清楚更安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中