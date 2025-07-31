健康網》魚「3部位」含重金屬 營養師點名別吃5種魚

營養師張語希提醒，魚皮、魚頭、魚內臟吃錯反讓重金屬下肚；示意圖。（圖取自photo AC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃魚能夠補充Omega-3、膠原蛋白、DHA等營養，不過營養師張語希在臉書專頁「營養師 張語希」提醒，魚皮、魚頭、魚內臟吃錯反讓重金屬下肚；另外，大型掠食魚類、炸魚類、重口味中式魚料理、深海魚、生魚片或生食魚類，不是不能吃，而是吃的時候要小心，別讓營養變成風險。

魚皮、魚頭、魚內臟重金屬風險

●魚皮：富含膠原蛋白、不飽和脂肪酸。小心重金屬（例：汞、鉛）最容易累積的地方，尤其是來自海洋的大型魚種。

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●魚頭：有DHA、EPA、膠質。要小心魚鰓周圍藏毒素+寄生蟲，料理時注意需清理乾淨。

●魚內臟：營養有限，毒素、重金屬、寄生蟲累積最多，不建議食用。

5種魚要小心吃

●大型掠食魚類：如旗魚、鮪魚、鯊魚，容易累積高量汞與重金屬，孕婦與孩童盡量避免。

●炸魚類：高溫油炸容易產生反式脂肪，要留意心血管疾病風險。

●重口味中式魚料理：像是紅燒魚、糖醋魚等料理，鈉含量超高，水腫、血壓要注意。

●深海魚：如鯖魚、秋刀魚等，Omega-3雖然好，但部分魚仍有重金屬風險，記得選小尾、有產地標示的最安心。

●生魚片、生食魚類：有寄生蟲、細菌污染風險，免疫力差、孕婦、孩童避免生食。

安心吃魚小技巧

●鮭魚去皮再煎：去皮再煎減少約40%重金屬，若煎完再挑皮只減少約20%重金屬。

●選擇小型魚種：秋刀魚、鯖魚、小黃魚，體積小、食物鏈短，污染相對少。

●煮魚湯前先汆燙：除腥、除雜質，還能帶走重金屬殘留。

●選有檢驗標章的品牌魚：附有CAS標章、產銷履歷水產品，來源清楚更安心。

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