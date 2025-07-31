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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》盛夏經期重養生 告別婦科不適

2025/07/31 16:19

板橋樹林風澤中醫診所醫師蔡馥謙表示，台灣氣候濕熱，易使身體水濕積聚，女性在月事期間氣血運行較弱，容易引發經痛等不適；情境照。（圖取自freepik）

板橋樹林風澤中醫診所醫師蔡馥謙表示，台灣氣候濕熱，易使身體水濕積聚，女性在月事期間氣血運行較弱，容易引發經痛等不適；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，對正在經期的女性而言，更需要多一分細心照顧。板橋樹林風澤中醫診所醫師蔡馥謙指出，台灣氣候濕熱，本就容易使身體的水濕積聚，而女性在月事期間氣血運行較弱，若疏忽了生活細節，就容易引發經痛、頭暈，甚至白帶異常等婦科不適。

蔡馥謙表示，保持私密處乾爽潔淨至關重要。經期時陰道的自淨能力降低，若長時間久坐悶熱，或衛生棉更換不夠勤，容易讓濕熱下注，導致搔癢或感染。中醫說「濕為陰邪，最易困脾」，所以夏天更應勤換衛生棉，選擇透氣棉質內褲，避免穿過緊的褲子，讓局部能保持通風乾爽。

蔡馥謙說，不少女性夏天偏愛冰飲、冰品來消暑，但「寒為陰邪，易傷陽氣」。經期時子宮仰賴陽氣溫煦來推動血行，若經常貪食寒涼，會導致宮寒、血行不暢，使經痛加劇，甚至經血排得不順。建議多喝溫熱的水，或是紅棗茶等溫補氣血的飲品，幫助活血調經。

蔡馥謙指出，夏天長時間待在冷氣房，皮膚毛孔開張易受寒邪入侵，使血脈收縮、經血不易排出，常讓女性覺得腰腹發涼、痠痛。中醫說「痛則不通」，氣血運行受阻，自然就會疼痛。此時可適度用熱水袋熱敷下腹，幫助子宮暖宮散寒。

蔡馥謙提到，飲食方面，經期宜少吃生冷瓜果或油炸辛辣，以免助濕生熱、或損傷脾胃。多選擇溫熱且易消化的食物，如蓮藕排骨湯、四神湯等，不僅能補脾祛濕，也有助養血調經。

蔡馥謙提醒，若妳經常月經不規律、痛經，或經期總是特別疲倦、容易腹瀉，可能體質偏虛或有瘀血、寒濕困擾。此時可考慮就診中醫，由醫師依體質進行辨證施治，透過中藥與針灸調理，從根本改善體質，讓經期變得更加平順。

板橋樹林風澤中醫診所醫師蔡馥謙。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

板橋樹林風澤中醫診所醫師蔡馥謙。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

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