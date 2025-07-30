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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

近2成捐精不合格 醫：台灣男人的蟲蟲危機

2025/07/30 20:13

茂盛醫院分析2023、24年來院捐精男性的精蟲品質，不合格率竟超過8成。（示意圖，圖中人物與本文無關，記者蔡淑媛攝）

茂盛醫院分析2023、24年來院捐精男性的精蟲品質，不合格率竟超過8成。（示意圖，圖中人物與本文無關，記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕茂盛醫院分析2023、24年來院捐精男性的精蟲品質，不合格率竟超過8成，包括射精量不足、精子數量不夠、活動力不佳、形態不好，院方指出，這群捐精者為20到40歲，年紀輕輕卻出現蟲蟲危機，可能不孕，影響精子品質主要原因有抽菸、壓力、生活習慣、或飲食不佳，提醒只要不是無精症等先天原因，力行3個月健康生活方，大多能改善。

茂盛醫院分析前兩來院捐精男性共391人，檢驗精子標準要達到每c.c.精蟲數量要約1500隻；活動力要正常游動的精蟲占40%以上，以及型態，精蟲的頭、頸、尾結構正常比例達4%以上，但是合格率僅19.4%，也就是不合格率逾80%、比例高。

茂盛醫院生殖實驗室主任黃俊嘉說，好精子要符合三大指標，少年郎的生活與飲食狀態不佳，精子也會變差；婦產科醫師李俊逸也說，台灣夫妻不孕的1/3原因是先生精子問題，環境荷爾蒙、工作壓力、攝取太多加工食品、處於高溫環境都會影響精子品質。

黃俊嘉指出，臨床上發現有抽煙習慣的男性常會驗出雙頭的精子，熬夜也會讓精子質與量都變差，就算是年輕人，只要生活形態與飲食不佳，精子品質也會變差。一般來說，男女生只要過25歲，身體開始老化，生殖細胞也是如此，所以30歲前是最佳狀態，精液品質檢測就像照妖鏡，看出精子到底行不行。

李俊逸表示，精子的生成週期約 90天，多數人只要力行3個月的健康生活方式，就能看到養精的初步成效。

婦產科醫師李俊逸說，台灣夫妻不孕的1/3原因是先生精子問題。（茂盛醫院提供）

婦產科醫師李俊逸說，台灣夫妻不孕的1/3原因是先生精子問題。（茂盛醫院提供）

建議5項養精要方：

1、規律作息、充足睡眠，熬夜會干擾荷爾蒙平衡，進而影響精子生成；

2、遠離高溫環境， 睪丸溫度過高會損害精子健康，避免長時間泡溫泉、洗熱水澡、穿緊身褲、使用筆電長時間放大腿上、或長期處於高溫工作環境。

3、戒菸戒酒，尼古丁和酒精中的有害物質會直接損害精子 DNA，導致精子數量減少、活動力下降及形態不良率提升，尤其，吸菸恐造成DNA甲基化的過程發生異常，造成不孕或新生兒異常。

4均衡飲食與營養補充，建議採用地中海飲食，確保攝取足夠的優質蛋白質、全穀類、新鮮蔬果，並注意補充富含鋅、硒、抗氧化劑、葉酸（活性）、 Q10等。

5適度運動，有助於改善整體健康和荷爾蒙平衡，但若是過度激烈或長時間的運動，如馬拉松、自行車、極限登山等，可能造成睪丸局部過熱、身體壓力過大或荷爾蒙波動，而導致精子活動力下降

李俊逸說，如果不孕經生活作習改變仍無法改善精子品質，可估藥物治療、手術治療、人工受孕、試管嬰兒、單一精蟲顯微注射、紡錘體定位技術；針對部分無精症男性，可用睪丸取精等手術方式取得可用精子，仍有生子契機。

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