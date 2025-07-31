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眼睛按摩別來亂！ 醫點4大錯誤手法

2025/07/31 14:16

重壓眼球會讓眼壓急劇上升，青光眼患者尤須特別小心；圖為情境照。（圖取自freepik）

重壓眼球會讓眼壓急劇上升，青光眼患者尤須特別小心；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕眼睛疲勞時來點按摩放鬆一下？小心越按越傷眼！高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提醒，部分民眾自認「舒緩眼壓」的按摩方式，其實可能導致角膜破皮、感染，甚至讓有青光眼的民眾引發急性青光眼發作。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文指出，眼部按摩原是良好的保健方式，但若使用錯誤手法，不僅無法放鬆眼部肌肉，反而可能造成更嚴重的眼部傷害。她特別點出以下4大常見錯誤按摩方式，提醒民眾千萬不要誤踩陷阱。

●直接重壓眼球

這是最危險的錯誤方式！許多人在眼睛酸澀、疲勞時，習慣用手掌或手指大力壓住眼球，誤以為這樣能舒緩不適。粘靖旻警告，眼球是極脆弱的器官，直接施壓會讓眼內壓急劇升高，尤其青光眼患者或有高眼壓體質者，更可能因此引發急性青光眼發作，後果非常嚴重。

●使用不當工具按摩

許多民眾會使用按摩棒、電動按摩器，甚至民間偏方如湯匙、硬幣等物品進行按摩，但這些「輔具」若力道控制不當，恐造成眼球外傷。粘靖旻指出，有些劣質電動按摩器震動過強、不穩定，長期使用恐傷害眼部組織。她強調，正確的眼部按摩應以乾淨的手指輕柔進行，不需任何工具協助。

●不潔手指按摩

我們的手每天接觸到門把、扶手、電梯按鍵等公共物品，若未清潔乾淨就直接接觸眼睛，病菌將直達眼部。粘靖旻提醒，這種情況可能引發急性結膜炎、角膜炎，甚至更嚴重的眼內感染，後果難以想像。

●長時間持續按摩

有人以為「多按摩」就能加倍保健，事實正好相反。粘靖旻指出，眼部組織極為敏感，若按摩時間過長，會造成過度刺激，導致眼周血管擴張，加重黑眼圈與眼袋。建議每次按摩不超過5至10分鐘，且力道必須輕柔、頻率適當，避免反效果。

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