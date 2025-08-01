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健康網》上吐下瀉逾2次 當心脫水速就醫
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕如果因為飲食，導致急性腸胃炎或食物中毒，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅提醒，只要出現嘔吐、腹瀉超過兩次，要儘快就醫，萬一處在偏遠的地方無法立即就醫，要記得補充電解質，可以用稀釋的運動飲料或水分，千萬不要讓自己脫水。
陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享，天氣悶熱，食物若保存不當，放在室內過久，很容易滋生細菌，他曾碰過一位患者，因為太忙，中午的便當放到下午才吃，結果便當已經受到環境的溫度與濕度影響變質，他吃完後造成急性腸胃炎，最後還得住院治療。
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陳榮堅說，檢查時發現他的白血球高達兩萬多，因為是上吐下瀉來就醫，而在上吐下瀉的過程中，身體會流失水分和電解質，進而導致脫水，而脫水會讓體內病菌的濃度越來越高，增加風險。
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