自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》躺平也能瘦 聰明吃、睡飽飽、碎片時間動

2025/07/31 20:44

許書華醫師指出，只要吃對順序、睡得夠深、善用碎片時間動一動，就能實現「躺著也能瘦」的懶人王道；情境照。（圖取自freepik）

許書華醫師指出，只要吃對順序、睡得夠深、善用碎片時間動一動，就能實現「躺著也能瘦」的懶人王道；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不想要節食、沒有一大段空閒時間可以運動的人也可以成功減脂嗎？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文表示，只要吃對順序、睡得夠深、善用碎片時間動一動，就能實現「躺著也能瘦」的懶人王道。

聰明吃對順序

許書華指出，吃飯時第一步先喝水或清湯，接著吃蔬菜，再來吃蛋白質，最後再吃澱粉，先吃穩糖食物後吃升糖食物，能自然減少餐後疲倦，控制食慾、不容易嘴饞，還能幫助代謝、減少脂肪囤積。

睡飽是最便宜的燃脂法

許書華說，當你作息混亂、淺眠、睡不好時，會導致飢餓素上升、瘦體素下降，讓你多吃250-400大卡的食物，結果體重停滯或是變胖；反觀深層睡眠7-8小時睡得好的情況下，激素平衡了，你自然而然吃得少，也會成功變瘦。

碎片化時間運動勝傳統有氧

許書華提到，與其執著每次必須運動30分鐘或1小時，不如善用碎片化時間來進行肌力訓練，像是看電視時，可以利用廣告時間做幾組深蹲或橋式；等水煮開的時候，可以靠著牆，做幾下牆壁伏地挺身；辦公室久坐，則可以每小時起身伸展，或做抬腿運動。

許書華說明，增加肌肉量是提升基礎代謝率最有效的方法，當肌肉量越高，即使你坐著不動，消耗的熱量也越多，這才是「躺著也能瘦」真正的科學原理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中