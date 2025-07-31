健康網》躺平也能瘦 聰明吃、睡飽飽、碎片時間動

許書華醫師指出，只要吃對順序、睡得夠深、善用碎片時間動一動，就能實現「躺著也能瘦」的懶人王道；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不想要節食、沒有一大段空閒時間可以運動的人也可以成功減脂嗎？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文表示，只要吃對順序、睡得夠深、善用碎片時間動一動，就能實現「躺著也能瘦」的懶人王道。

聰明吃對順序

許書華指出，吃飯時第一步先喝水或清湯，接著吃蔬菜，再來吃蛋白質，最後再吃澱粉，先吃穩糖食物後吃升糖食物，能自然減少餐後疲倦，控制食慾、不容易嘴饞，還能幫助代謝、減少脂肪囤積。

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睡飽是最便宜的燃脂法

許書華說，當你作息混亂、淺眠、睡不好時，會導致飢餓素上升、瘦體素下降，讓你多吃250-400大卡的食物，結果體重停滯或是變胖；反觀深層睡眠7-8小時睡得好的情況下，激素平衡了，你自然而然吃得少，也會成功變瘦。

碎片化時間運動勝傳統有氧

許書華提到，與其執著每次必須運動30分鐘或1小時，不如善用碎片化時間來進行肌力訓練，像是看電視時，可以利用廣告時間做幾組深蹲或橋式；等水煮開的時候，可以靠著牆，做幾下牆壁伏地挺身；辦公室久坐，則可以每小時起身伸展，或做抬腿運動。

許書華說明，增加肌肉量是提升基礎代謝率最有效的方法，當肌肉量越高，即使你坐著不動，消耗的熱量也越多，這才是「躺著也能瘦」真正的科學原理。

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