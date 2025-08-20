健康網》章家瑄家中查獲大麻 醫：別吸食純度過高的

藝人章家瑄稱警方在她家中查獲大麻等相關吸食器，但表示，是在10年前去荷蘭旅遊錯帶回家。台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪勸戒大家勿為好奇去吸食。（取自章家瑄臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父親為竹聯幫創幫大老、有「黑幫公主」、「極道千金」頭銜的藝人章家瑄今（20）日坦言，警方在她家中查獲大麻等相關吸食器，但表示，自己是在10年前去荷蘭旅遊錯帶回家，如今章家瑄已結婚生女，自稱沒有沾毒。台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪指出，現在市面上買到大麻濃度是過去10倍以上，勸戒大家勿為好奇去吸食。

黃名琪說，因為種植與純化製程精進，四氫大麻酚（THC，tetrahydrocannabinol）濃度普遍已達20%至30%，濃縮製品甚至可高達90%以上，這意謂著其成癮性、情緒行為異常、以及健康風險大幅提升，早已今非昔比。

她在臨床上發現一名19歲的大一生S，因為反覆使用大麻數個月後，開始出現聽幻覺（彷彿有宇宙來的人聲和自己對話）、被害妄想（感覺路人對自己不懷好意地指指點點），甚至也懷疑家人暗中對自己搞鬼，聯合起來對付自己，也因此一直想外出，找一個安全的地方躲起來。

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪指出，大麻濃縮製品甚至可高達90%以上；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃名琪說，S生初期缺乏病識感（無法察覺自己思考、行為已有異常），對醫療人員具高防禦性，言語攻擊，舉止激動，懷疑被家人設計。後來在家人和醫療團隊的細心照護下，並配合醫囑，才逐漸康復。S生回想起來，覺得自己「當時失控了！我不知道會這麼嚴重！」

大麻濃度是過去10倍 並非代謝掉就沒事

研究顯示，大麻絕對是具成癮性的物質。至於大麻帶來的健康問題，黃名琪表示，並不是代謝掉以後就會結束。短期的大麻使用，會造成記憶力受損、運動協調和判斷力出問題，高劑量下甚至可能產生幻覺或妄想等精神病症狀。長期或重度使用，除了成癮之外，還會造成慢性支氣管炎、大腦功能改變、認知功能障礙（尤其25歲以下腦部仍在發展的青少年與年輕人），並且與憂鬱症或躁鬱症的發病有顯著關聯性。

丹麥研究也指出，大麻對「發生思覺失調症」的影響，從1972年只有2%，到了2016年提升了四倍，來到8%。意思是，現在的思覺失調症患者相比以前，有更高比例的發病與大麻使用有關係。另一篇加拿大研究發現，使用成癮物質而出現精神病到急診就醫的個案中，追蹤三年後，診斷為思覺失調的風險比率，大麻是84.9%，遠遠高於安非他命的22.3%。

腦部影像的研究也發現，大麻成癮的人，大腦中控制情緒與認知的區域，其多巴胺活動長期處於過度異常狀態。而精神症的幻覺、妄想等症狀，正是與腦中多巴胺過度活化有關。因此，使用大麻誘發的多巴胺系統異常，很可能與精神病風險升高有關。

