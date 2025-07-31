健康網》親子旅行家長好焦慮？ 心理師授4點心理打包

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，做好以下4點心理打包比打包行李還重要：讓孩子適度參與規劃行程、預告旅行中常見情境與「自由時間」、演練突發狀況的表達方式與備案、接納孩子的節奏；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假到了，很多家庭安排了出國或出遠門旅行，孩子們滿懷期待，但家長們恐怕是覺得「花錢找罪受」根本無法放鬆，台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，比起打包行李，先做好4點心理打包可能比較重要：讓孩子適度參與規劃行程、預告旅行中常見情境與「自由時間」、演練突發狀況的表達方式與備案、接納孩子的節奏。

黃閎新指出，當孩子們滿懷期待，甚至背誦遊樂園的地圖路線時，家長則在擔心旅途中的各種不確定性：孩子睡不飽、排隊等太久、吃不慣、時間趕不及等，常常導致情緒起伏、爭執甚至哭鬧，讓人感覺好像花錢買罪受，不過這些情況，其實可以預先做點準備。

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親子旅行前4點心理打包

●讓孩子適度參與規劃行程：根據孩子的年齡與能力，挑一兩個景點、交通方式、想吃的食物讓他參與決定。增加參與感，也會比較願意配合。

●預告旅行中常見情境與「自由時間」：像是長時間等候（飛機、入園、排隊）、通勤（搭車、走路）、每天有多長時間能自由選擇活動？什麼時間點是大家都要配合的？先說清楚，比到現場再解釋有效很多。

●演練突發狀況的表達方式與備案：例如「如果旅行中有想哭或不想走的時候，我們可以怎麼做？」可以約定手勢、語句，讓孩子知道：不需要用吼叫或賴皮才能被理解。

●接納孩子的節奏：旅行對孩子來說，是大量新刺激的累積，有些孩子會特別疲累或敏感。不要太貪心跑完行程，讓行程有喘息空間，也會更容易留下美好記憶。

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