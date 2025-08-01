健康網》「橘色食材」超營養 料理1撇步吸收更好

科博特診所院長劉博仁表示，紅蘿蔔富含植化素、膳食纖維、抗氧化物等營養素，有益穩糖、護心、調節免疫等，可說是天然的健康守護神；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅蘿蔔有益護眼眾所皆知，但紅蘿蔔的營養價值其實不僅止於此，也超乎大家想像。科博特診所院長劉博仁表示，紅蘿蔔許多營養素都藏在橘色色素中，包括植化素、膳食纖維、抗氧化物等，有益於穩糖、護心、調節免疫等，甚至國外研究顯示，也有助於抗癌與降低阿茲海默症風險。料理時，建議搭配油脂，可提升β-胡蘿蔔素吸收率達6.5倍以上。

鉀離子調節血壓又護心

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文說，紅蘿蔔富含多種重要營養素，尤其是以下植化素與抗氧化物：

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●β-胡蘿蔔素：紅蘿蔔中的橘紅色素，在體內可轉換為維生素A，對視力保護、免疫調節與皮膚黏膜修復都很重要。

●膳食纖維：促進腸道蠕動，幫助血糖穩定與排便順暢。

●鉀離子：有助於血壓調節與心血管健康。

●維生素C、K1及B群：參與抗氧化、代謝與凝血機制。

●其他植化素：如lutein、α-carotene等，也對眼睛、心血管與抗發炎有幫助。

劉博仁指出，據2023年發表於《Journal of the Science of Food and Agriculture》的1篇大型綜合性傘式回顧研究發現，經常攝取紅蘿蔔與β-胡蘿蔔素，也有助於降低以下疾病風險：

●乳癌、肺癌、胃癌、食道癌、前列腺癌。

●骨折、白內障、阿茲海默症。

●全因死亡率也有下降趨勢。

激推簡易健康私房3料理

此外，劉博仁表示，研究指出，血中β-胡蘿蔔素濃度愈高，罹患上述這些疾病的風險也愈低。另，含油烹調還可提升β-胡蘿蔔素吸收率達 6.5倍以上，可說是天然的健康守護神；並推薦以下3道私房料理：

●清燙紅蘿蔔佐檸檬油醋：口感清爽，搭配橄欖油與檸檬汁，幫助抗氧化吸收。

●紅蘿蔔炒芹菜木耳：高纖、低油、脆口，適合血壓高、便秘與代謝困擾者。

●紅蘿蔔洋蔥蔬菜湯：溫潤養胃又排毒，適合便秘或換季時保健飲用。

劉博仁強調，紅蘿蔔不只是孩子的眼睛守護者，也是大人抗氧化、抗癌與調整免疫力的好幫手。建議每週可嘗試2-3次不同烹調方式，搭配油脂一起吃，效果也更佳。

科博特診所院長劉博仁說，據研究，血中β-胡蘿蔔素濃度愈高，罹患癌症等疾病風險也愈低。紅蘿蔔蔬菜湯養胃又排毒，適合保健飲用；示意圖。（圖取自freepik）

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