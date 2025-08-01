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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》主食換原型食物 國健署：3成全穀類

2025/08/01 06:32

國健署指出，國人每日攝取的主食中，應有1/3來自「全穀及未精製雜糧」；示意圖。（圖取自freepik）

國健署指出，國人每日攝取的主食中，應有1/3來自「全穀及未精製雜糧」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在現代過於便利的飲食型態下，國人往往會攝取過多的精製澱粉與加工主食如白米飯、薯條、麵包、餅乾等，長期下來會造成身體負擔或導致肥胖。國健署指出，這時候將主食換成「原型食物」就很重要，尤其國人每日攝取的主食中，應有1/3來自「全穀及未精製雜糧」。

國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，原型食物指的是外觀仍保有自然狀態、未經高度加工的食材。主食類的選擇有糙米飯、紫米飯、馬鈴薯、燕麥、鷹嘴豆等。

此外，國健署據其設計的《每日飲食指南手冊》建議指出， 國人每日攝取的主食中，至少要有1/3來自全穀及未精製雜糧。這類原型主食因為含有較多的膳食纖維、維生素與礦物質，且較少加工及添加物，能更完整的保留食物營養價值。

那麼，日常生活中到底如何攝取足夠的全穀及未精製雜糧呢？國健署提供以下幾個替換建議：

●白米飯：改成紫米飯、糙米飯、南瓜飯。

●薯條、薯餅：換成蒸馬鈴薯、烤地瓜條。

●精製白吐司：換成全麥麵包、雜糧饅頭。

●加工點心：香甜水煮玉米、無加糖地瓜綠豆湯。

國健署提醒，除了選擇原型食物外，在烹調時也要記得減少糖、鹽與調味品，才能享受食材最天然的美味。

國健署建議，日常飲食中可將過多加工與調味的食品換成原型食物，例如加工點心換成水煮玉米；示意圖。（圖取自freepik）

國健署建議，日常飲食中可將過多加工與調味的食品換成原型食物，例如加工點心換成水煮玉米；示意圖。（圖取自freepik）

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