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健康網》主食換原型食物 國健署：3成全穀類
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕在現代過於便利的飲食型態下，國人往往會攝取過多的精製澱粉與加工主食如白米飯、薯條、麵包、餅乾等，長期下來會造成身體負擔或導致肥胖。國健署指出，這時候將主食換成「原型食物」就很重要，尤其國人每日攝取的主食中，應有1/3來自「全穀及未精製雜糧」。
國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，原型食物指的是外觀仍保有自然狀態、未經高度加工的食材。主食類的選擇有糙米飯、紫米飯、馬鈴薯、燕麥、鷹嘴豆等。
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此外，國健署據其設計的《每日飲食指南手冊》建議指出， 國人每日攝取的主食中，至少要有1/3來自全穀及未精製雜糧。這類原型主食因為含有較多的膳食纖維、維生素與礦物質，且較少加工及添加物，能更完整的保留食物營養價值。
那麼，日常生活中到底如何攝取足夠的全穀及未精製雜糧呢？國健署提供以下幾個替換建議：
●白米飯：改成紫米飯、糙米飯、南瓜飯。
●薯條、薯餅：換成蒸馬鈴薯、烤地瓜條。
●精製白吐司：換成全麥麵包、雜糧饅頭。
●加工點心：香甜水煮玉米、無加糖地瓜綠豆湯。
國健署提醒，除了選擇原型食物外，在烹調時也要記得減少糖、鹽與調味品，才能享受食材最天然的美味。
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