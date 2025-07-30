健康網》青菜飲品「隱藏版」 醫：甜甜的好入喉

研究表示，綠拿鐵能提高孩子對深綠蔬菜的接受度，幫助孩子吃進更多蔬菜；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大人或小孩不愛吃蔬菜，不妨試試綠拿鐵！愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩於臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文引述1項國外研究指出，將蔬菜與水果打成冰沙，讓蔬菜隱身在富有甜味的飲品中，不僅能提高孩子的接受度，還能幫助孩子吃進更多蔬菜，自然養成健康習慣。

陳如瑩表示，深綠色蔬菜富含植化素、維生素C、K、葉酸、β-胡蘿蔔素、類黃酮和礦物質，能增加免疫力、抗氧化，對腸道益菌和生長發育都非常重要。她接著說，過去在診所的營養分析中常發現，孩子飲食中「缺鐵」的比例相當高，除了補充紅肉外，深綠色蔬菜也是很好的鐵質來源。

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自製綠拿鐵 讓孩子甘願吃菜

陳如瑩分享，據國健署建議，兒童每日應攝取至少3份蔬菜（1份約為煮熟半碗飯的量）；成人則是女性4份、男性5份。然而有高達8成的國人每日蔬果攝取都未達標，尤其學齡前兒童，較容易抗拒有「菜味」的深綠蔬菜，常常吃一口就皺眉。

她說，每人每日膳食纖維簡易算法為「年齡+5克」，以6歲兒童來說，1天就要攝取約11克。一般半碗（約100克）煮熟的菠菜、地瓜葉、青花菜、紅鳳菜含有2-3克的膳食纖維。

雖然深綠色蔬菜常因苦味或粗纖維口感而被孩子排斥，但陳如瑩分享2021年1篇國外研究指出，若透過「隱藏蔬菜」的方式，將蔬菜與孩子喜歡的水果打成口感滑順、菜味被掩蓋的冰沙，不僅能提高接受度，還能幫助孩子吃進更多蔬菜，逐步達成每日營養建議目標。​

綠拿鐵2配方一次看

她建議，家長們可以從製作綠拿鐵開始，蔬菜可挑選菠菜、羽衣甘藍、花椰菜、萵苣（>8歲可用生菜），煮熟約20秒即可；水果可選富含維生素C的蘋果、芭樂、黃金奇異果、鳳梨、香蕉等，幫助鐵質吸收。

她進一步分享，調配比例上，一開始先以蔬菜30%+水果70%為主，讓孩子逐步適應口味，再慢慢調整為50%、甚至70%的蔬菜比例，還可搭配鮮奶或無糖豆漿、堅果（如核桃、杏仁）5顆加開水與少許冰塊，口感更豐富。

●綠拿鐵A：熟菠菜50克+香蕉50克+蘋果50克+黃金奇異果半顆+堅果5顆+水250毫升+冰塊少許。

●綠拿鐵B：生萵苣1顆（給小孩吃需汆燙）+芭樂約70克+蘋果50克+鳳梨50克+堅果5顆+水250毫升+冰塊少許。

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩建議，綠拿鐵的蔬菜可挑選含鐵量高的深綠色蔬菜，如花椰菜、菠菜；水果可選富含維生素C的蘋果、芭樂，能幫助鐵質吸收；示意圖。（圖取自freepik）

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