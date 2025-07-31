健康網》百香果新品種甜度增 3族群別過量

營養師陳冠蓉指出，百香果富含膳食纖維、植化素、維生素A及C等5營養素，有助抗老、抗發炎、增強免疫等，攝取好處多；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季水果多樣，酸甜口味開胃又百搭，尤其受歡迎。營養師陳冠蓉指出，享用正當時的百香果，富含膳食纖維、鉀與鎂、植化素、維生素C及A等5大營養素，有助抗老、抗發炎、增強免疫等，攝取好處多；但特別提醒胃潰瘍或胃酸過多者、糖尿病患者、需體重控制者等3大族群須斟酌食用，以免加重健康負擔。

植化素對抗自由基、防慢病

陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典 」發文表示，怕酸的人可能會不喜歡吃百香果，但近來有些改良品種不僅酸度低，甜度也提高許多。百香果富含多種維生素與植化素，營養價值非常高，目前正當季，推薦大家不妨多多攝取。百香果的營養有5大亮點：

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●維生素C：可促進膠原蛋白合成、增強免疫力。

●維生素A：能保護視力與修復皮膚黏膜，讓抗氧化力更升級。

●膳食纖維：有助促進腸道蠕動、改善便秘。

●鉀與鎂：可幫助穩定血壓、放鬆神經。

●植化素：能對抗自由基、抗發炎，有助於延緩老化、慢性病發生。

陳冠蓉進一步說，百香果營養價值高，但仍需掌握適量攝取，每次吃一份就好。尤其百香果含果酸、膳食纖維很豐富，胃潰瘍或胃酸分泌過量者，需斟酌使用。另，需控制血糖的糖尿病患與減重族群，也須留意每次吃一份百香果剛剛好勿過量，健康無負擔。

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陳冠蓉指出，1份百香果約140公克果肉＝1份水果，相當於3-4顆中小型百香果。由於百香果大小不一，建議將果肉挖到碗裡秤重（140公克），來評估1份的量，也會比較精準。推薦可加在綠拿鐵中，或搭配無糖優格、氣泡水，便可搖身一變成為夏日必備的健康點心或酸甜開味飲品。

營養師陳冠蓉說，百香果所含維生素C可促進膠原蛋白合成、增強免疫力；鉀與鎂成分則有助穩定血壓、放鬆神經；示意圖。（圖取自freepik）

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