自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》百香果新品種甜度增 3族群別過量

2025/07/31 06:37

營養師陳冠蓉指出，百香果富含膳食纖維、植化素、維生素A及C等5營養素，有助抗老、抗發炎、增強免疫等，攝取好處多；示意圖。（圖取自freepik）

營養師陳冠蓉指出，百香果富含膳食纖維、植化素、維生素A及C等5營養素，有助抗老、抗發炎、增強免疫等，攝取好處多；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季水果多樣，酸甜口味開胃又百搭，尤其受歡迎。營養師陳冠蓉指出，享用正當時的百香果，富含膳食纖維、鉀與鎂、植化素、維生素C及A等5大營養素，有助抗老、抗發炎、增強免疫等，攝取好處多；但特別提醒胃潰瘍或胃酸過多者、糖尿病患者、需體重控制者等3大族群須斟酌食用，以免加重健康負擔。

植化素對抗自由基、防慢病

陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典 」發文表示，怕酸的人可能會不喜歡吃百香果，但近來有些改良品種不僅酸度低，甜度也提高許多。百香果富含多種維生素與植化素，營養價值非常高，目前正當季，推薦大家不妨多多攝取。百香果的營養有5大亮點：

維生素C：可促進膠原蛋白合成、增強免疫力。

維生素A：能保護視力與修復皮膚黏膜，讓抗氧化力更升級。

膳食纖維：有助促進腸道蠕動、改善便秘。

鉀與鎂：可幫助穩定血壓、放鬆神經。

植化素：能對抗自由基、抗發炎，有助於延緩老化、慢性病發生。

陳冠蓉進一步說，百香果營養價值高，但仍需掌握適量攝取，每次吃一份就好。尤其百香果含果酸、膳食纖維很豐富，胃潰瘍或胃酸分泌過量者，需斟酌使用。另，需控制血糖的糖尿病患與減重族群，也須留意每次吃一份百香果剛剛好勿過量，健康無負擔。

小金果私房推薦3種新吃法

陳冠蓉指出，1份百香果約140公克果肉＝1份水果，相當於3-4顆中小型百香果。由於百香果大小不一，建議將果肉挖到碗裡秤重（140公克），來評估1份的量，也會比較精準。推薦可加在綠拿鐵中，或搭配無糖優格、氣泡水，便可搖身一變成為夏日必備的健康點心或酸甜開味飲品。

營養師陳冠蓉說，百香果所含維生素C可促進膠原蛋白合成、增強免疫力；鉀與鎂成分則有助穩定血壓、放鬆神經；示意圖。（圖取自freepik）

營養師陳冠蓉說，百香果所含維生素C可促進膠原蛋白合成、增強免疫力；鉀與鎂成分則有助穩定血壓、放鬆神經；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中