健康網》ChatGPT當心理諮商？醫：過度依賴有風險

隨著生成式AI成熟，不少人開始依賴ChatGPT，甚至當作心理諮商使用；專家對此提出示警。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期各界認真挖掘ChatGPT等生成式AI的使用方法與用途，有部分名人指出他在情緒低落時，會向ChatGPT訴苦，讓不少人以為ChatGPT也能用在心理諮商、談話性治療上。然桃園療養院副院長李俊宏直言，若希望在前期做準備時提供意見，ChatGPT不會做得太差；然若想要代替談話性治療，「個人會勸你最好不要」。

李俊宏在臉書談到，臨床上，開始有不少個案依賴這類工具來尋求意見，甚至是進行較深入的自我分析，要注意的，對話紀錄仍然跟許多資料一樣難以保密。而且，由於這類語言模型在特用領域上，仍待發展，使用上要很小心。

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李俊宏認為，如果對於ChatGPT的要求是衛教或做為尋求協助的前期準備，例如失眠應該怎麼辦？心情不好可以如何調適？通常其表現不會太差，大致上會提供部分普羅大眾用得上的訊息。

如果你需要的是心靈雞湯還是情緒價值，希望他給你一些鼓勵，由於ChatGPT的設計，在人機溝通上，強調某個程度上的友善性，通常這部分也可以給你相對的回應。但是，「若期待心理的議題他能處理，也或者是替代談話性治療，個人會勸你最好不要。」

雖然，精神醫療中也有支持性心理治療（supportive psychotherapy）的技術，但有經驗的治療者，是透過評估你像是自我功能（ego function）與防衛機轉（defense mechanism）這些能力，再來選擇當下需要運用的治療技術。

有的時候支持太過，反而個案會看不到內在衝突、阻抗，而難以面對真正的議題；而支持不夠，對於自我功能缺乏的個案又有某個程度的風險。而在動力分析上，治療情境經常是需要累積一定程度的理解，最後才能對於轉移關係或某些動力議題予以詮釋。

跟ChatGPT聊看似掏心掏肺，實際上這類模型目前並不具備上述能力，他會採用數據庫裡面的資料來選擇當下適合的回答，你會覺得講中了，很多時候是種投射，就跟算命、塔羅感覺很準一樣。但這種準，並不真實，有的時候甚至是幻像，很有可能會讓個案被誤導。

他的回應多半是依據你餵出去的資料，但有的時候說不出口的，反而更重要。如果你的對面是有經驗醫師、心理師，他會看得出來，但機器不會。在心理健康與精神醫療上，過度使用或依賴這類語言模型，對於脆弱族群而言，還是可能會有負面影響，更別提若是有病理性的變化，他是無法判斷的。真的有需要，還是要尋求專業協助；如果有疑義，也不妨拿出來跟醫師討論，會釐得更清楚些。

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